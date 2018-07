Us Open: Montepremi record. Arriva a 53 milioni di dollari

Lo US Open si conferma il torneo più ricco.

Sarà di 53 milioni di dollari il montepremi totale per la prossima edizione che si svolgerà dal 27 agosto al 9 settembre, un aumento di ben 2.7 milioni rispetto al 2017.

Singles:

Winner: $3,800,000

Runner-Up: $1,850,000

Semifinalist: $925,000

Quarterfinalist: $475,000

Round of 16: $266,000

Round of 32: $156,000

Round of 64: $93,000

Round of 128: $54,000

Doubles (per coppia):

Winner: $700,000

Runner-Up: $350,000

Semifinalist: $166,400

Quarterfinalist: $85,275

Round of 16: $46,500

Round of 32: $27,875

Round of 64: $16,500