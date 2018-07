ATP Bastad: I risultati Live del Day 1. Matteo Berrettini elimina Leo Mayer. Ok Simone Bolelli che entra nel main draw

Esordio positivo per Matteo Berrettini nel primo turno del torneo ATP 250 di Bastad.

Il 22enne romano, numero 75 del ranking mondiale, ha superato in rimonta l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 Atp e sesta testa di serie: 36 63 64 il punteggio, in due ore e 7 minuti.

Berrettini attende al secondo turno il vincente del match fra l’altro argentino Juan Ignacio Londero, numero 137 Atp, proveniente dalle qualificazioni, e il portoghese Gastao Elias, numero 126 del ranking.

Simone Bolelli ha superato le qualificazioni. Il 32enne di Budrio, numero 153 Atp e quarta testa di serie delle “quali”, nel turno di qualificazione ha sconfitto con il punteggio di 64 62, in un’ora e 12 minuti di gioco, il croato Viktor Galovic, numero 180 della classifica mondiale.

Il davisman azzurro è stato abbinato dal sorteggio per il primo turno del main draw allo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 78 Atp.

ATP Bastad 250 | Terra | e501.345 – TD Quali e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Corentin Moutet vs [5] Christian Garin Q



ATP Bastad Corentin Moutet [1] Corentin Moutet [1] 6 4 6 Christian Garin [5] Christian Garin [5] 2 6 3 Vincitore: C. MOUTET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Moutet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Garin 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 3-3 → 4-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Moutet 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Garin 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Moutet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Matteo Berrettini vs [6] Leonardo Mayer (non prima ore: 13:00)



ATP Bastad Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 6 6 Leonardo Mayer [6] Leonardo Mayer [6] 6 3 4 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 L. Mayer 15-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Berrettini 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 L. Mayer 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 L. Mayer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Jaume Munar vs [WC] Casper Ruud



ATP Bastad Jaume Munar • Jaume Munar 15 7 3 Casper Ruud Casper Ruud 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Munar 15-0 15-15 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-2 → 1-2 J. Munar 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Arslan Temirhanov vs Timothy Carlsson Seger



Il match deve ancora iniziare

5. Adam Heinonen vs Linus Carlsson Halldin



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Simone Bolelli vs [7] Viktor Galovic Q



ATP Bastad Simone Bolelli [4] Simone Bolelli [4] 6 6 Viktor Galovic [7] Viktor Galovic [7] 4 2 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 V. Galovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 V. Galovic 0-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Galovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Max Mirnyi / Philipp Oswald vs Roberto Carballes Baena / Federico Delbonis (non prima ore: 13:00)



ATP Bastad Max Mirnyi / Philipp Oswald [1] Max Mirnyi / Philipp Oswald [1] 6 1 10 Roberto Carballes Baena / Federico Delbonis Roberto Carballes Baena / Federico Delbonis 3 6 8 Vincitori: MIRNYI / OSWALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Carballes Baena / Delbonis 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Carballes Baena / Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 R. Carballes Baena / Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-3 → 0-4 R. Carballes Baena / Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena / Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena / Delbonis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena / Delbonis 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Mirnyi / Oswald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 4-1 R. Carballes Baena / Delbonis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Mirnyi / Oswald 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Carballes Baena / Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Julio Peralta / Horacio Zeballos



ATP Bastad Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 6 3 7 Julio Peralta / Horacio Zeballos [2] Julio Peralta / Horacio Zeballos [2] 4 6 10 Vincitori: PERALTA / ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 J. Peralta / Zeballos 0-1 S. Gille / Vliegen 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Peralta / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Peralta / Zeballos 0-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Peralta / Zeballos 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Peralta / Zeballos 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Peralta / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Henri Laaksonen vs [6] Juan Ignacio Londero Q



ATP Bastad Henri Laaksonen [2] Henri Laaksonen [2] 6 4 Juan Ignacio Londero [6] Juan Ignacio Londero [6] 7 6 Vincitore: J. LONDERO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Ignacio Londero 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Ignacio Londero 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Ignacio Londero 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Laaksonen 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Laaksonen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Calvin Hemery vs [8/Alt] Zdenek Kolar Q