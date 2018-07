John Isner e Kevin Anderson per un tiebreak nel quinto set in tutti gli Slam

Kevin Anderson : “Non so cosa dire. Giocare in questo tipo di condizioni è molto per tutti. Dovrebbe esserci il pareggio, ma alla fine qualcuno deve vincere. John è una grande persona e mi dispiace molto per lui perchè ho vissuto situazioni simili e so ciò che si prova.

Mi vengono tante cose in mente ora ma posso dire solo che mi dispiace.

Spero questo sia un segnale per gli Slam per cambiare questo format dei cinque set. In campo così non ti senti bene. Condiziona non solo noi ma anche Novak e Rafa, che hanno aspettato ore negli spogliatoi”.

John Isner : “Sono molto triste per la sconfitta. Sono calato col passare dei minuti e ora ho bisogno di alcuni giorni per poter recuperare perchè il dispendio a livello fisico è stato importante. Sono stato a pochi punti dalla finale. Il tie-break al quinto set? Ne abbiamo bisogno, sono d’accordo con Anderson”.