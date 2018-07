Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato del Day 7. Nessun problema per Serena Williams e Rafael Nadal

Per la tredicesima volta in carriera, Serena Williams (WTA 181) è approdata ai quarti di finale di Wimbledon. La statunitense ha avuto la meglio in due set della qualificata russa Evgeniya Rodina (120), uscita sconfitta per 6-2 6-2. La sette volte vincitrice dello slam londinese se la vedrà nel prossimo turno con l’italiana Camila Giorgi (52), che ha battuto l’altra russa Ekaterina Makarova (35) in due set 6-3 6-4.

Nelle altre sfide del tabellone femminile, da segnalare l’uscita di scena anche della penultima top 10. Karolina Pliskova (8) è infatti stata estromessa da Kiki Bertens (20) per 6-3 7-6 (7/1). L’olandese affronterà la tedesca Julia Görges (13), che ha superato la croata Donna Vekic (55) col risultato di 6-3 6-2. L’ultimo quarto di finale vedrà di fronte Dominika Cibulkova (33) e Jelena Ostapenko (12), le quali hanno battuto rispettivamente Su-Wei Hsieh (48) e Aliaksandra Sasnovich (50).

Wimbledon – 4° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

R. Federer vs A. Mannarino



Slam Wimbledon R. Federer [1] R. Federer [1] 6 7 6 A. Mannarino [22] A. Mannarino [22] 0 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Federer 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 R. Federer 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

S. Williams vs E. Rodina



Slam Wimbledon S. Williams [25] S. Williams [25] 6 6 E. Rodina E. Rodina 2 2 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 3-1 → 3-2 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 E. Rodina 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 0-30 0-40 5-2 → 6-2 S. Williams 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2

J. Vesely vs R. Nadal



Slam Wimbledon J. Vesely J. Vesely 3 3 4 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Nadal 30-15 40-30 30-15 3-3 → 3-4 J. Vesely 15-0 15-15 15-40 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Nadal 15-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Vesely 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 2-4 → 2-5 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. Kerber vs B. Bencic



Slam Wimbledon A. Kerber [11] A. Kerber [11] 6 7 B. Bencic B. Bencic 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 A. Kerber 15-0 1-1 B. Bencic 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

G. Monfils vs K. Anderson



Slam Wimbledon G. Monfils G. Monfils 6 6 7 6 K. Anderson [8] K. Anderson [8] 7 7 5 7 Vincitore: K. Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 2-4* 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Anderson 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Anderson 30-0 3-2 → 3-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 40-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 40-0 2-1 → 2-2 G. Monfils 15-0 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Monfils 30-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Monfils 30-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Anderson 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Anderson 40-40 40-A 3-4 → 4-4

K. Khachanov vs N. Djokovic



Slam Wimbledon K. Khachanov K. Khachanov 15 4 2 2 N. Djokovic [12] • N. Djokovic [12] 30 6 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 N. Djokovic 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

No.2 Court – Ore: 12:30am

Ka. Pliskova vs K. Bertens



Slam Wimbledon Ka. Pliskova [7] Ka. Pliskova [7] 3 6 K. Bertens [20] K. Bertens [20] 6 7 Vincitore: K. Bertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Bertens 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ka. Pliskova 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 K. Bertens 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 Ka. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ka. Pliskova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

K. Nishikori vs E. Gulbis



Slam Wimbledon K. Nishikori [24] K. Nishikori [24] 4 7 7 6 E. Gulbis E. Gulbis 6 6 6 1 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 E. Gulbis 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-0 → 5-0 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 K. Nishikori 40-0 5-6 → 6-6 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Gulbis 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Gulbis 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Del Potro vs G. Simon



Slam Wimbledon J. Del Potro [5] J. Del Potro [5] 15 7 7 4 G. Simon • G. Simon 15 6 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Simon 0-15 15-15 4-4 J. Del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Del Potro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Del Potro 0-15 15-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Simon 0-15 15-15 15-30 40-30 15-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Del Potro 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 J. Del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Simon 30-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Del Potro 3-4 → 4-4 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Del Potro 15-0 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Del Potro 15-0 15-15 30-15 30-40 30-15 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

No.3 Court – Ore: 12:30am

J. Ostapenko vs A. Sasnovich



Slam Wimbledon J. Ostapenko [12] J. Ostapenko [12] 7 6 A. Sasnovich A. Sasnovich 6 0 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 A. Sasnovich 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-5 → 5-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 2-4 → 2-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-3 → 1-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

J. Goerges vs D. Vekic



Slam Wimbledon J. Goerges [13] J. Goerges [13] 6 6 D. Vekic D. Vekic 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Vekic 0-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Goerges 0-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Isner vs S. Tsitsipas



Slam Wimbledon J. Isner [9] J. Isner [9] 6 7 7 S. Tsitsipas [31] S. Tsitsipas [31] 4 6 6 Vincitore: J. Isner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Isner 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 15-0 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Isner 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 J. Isner 40-0 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Isner 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

J. Clarke / H. Dart vs M. Mirnyi / K. Peschke



Slam Wimbledon J. Clarke / H. Dart J. Clarke / H. Dart 6 4 6 M. Mirnyi / K. Peschke [13] M. Mirnyi / K. Peschke [13] 2 6 4 Vincitore: J. Clarke H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Clarke / H. Dart 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Clarke / H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Mirnyi / K. Peschke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Clarke / H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Clarke / H. Dart 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Clarke / H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Clarke / H. Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Mirnyi / K. Peschke 15-15 30-15 40-30 30-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Clarke / H. Dart 15-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Clarke / H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Clarke / H. Dart 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Clarke / H. Dart 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Clarke / H. Dart 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Clarke / H. Dart 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Mirnyi / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Clarke / H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Mirnyi / K. Peschke 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:30am

C. Giorgi vs E. Makarova



Slam Wimbledon C. Giorgi C. Giorgi 6 6 E. Makarova E. Makarova 3 4 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Makarova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 E. Makarova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 E. Makarova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Giorgi 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Makarova 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. McDonald vs M. Raonic



Slam Wimbledon M. McDonald M. McDonald 3 4 7 2 M. Raonic [13] M. Raonic [13] 6 6 6 6 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Raonic 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Raonic 15-0 0-1 M. McDonald 30-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. McDonald 15-0 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

D. Inglot / F. Skugor vs M. Gonzalez / N. Jarry



Slam Wimbledon D. Inglot / F. Skugor [15] D. Inglot / F. Skugor [15] 4 7 7 6 M. Gonzalez / N. Jarry M. Gonzalez / N. Jarry 6 6 6 3 Vincitore: D. Inglot F. Skugor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Inglot / F. Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Inglot / F. Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / N. Jarry 1-0 → 1-1 D. Inglot / F. Skugor 15-0 15-30 15-0 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6* 4*-6 6-6* 4*-6 7*-6 6-6 → 7-6 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Gonzalez / N. Jarry 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Inglot / F. Skugor 40-15 3-4 → 4-4 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 3-3 → 3-4 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Inglot / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6-6 → 7-6 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 D. Inglot / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Gonzalez / N. Jarry 2-1 → 3-1 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Inglot / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Inglot / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Inglot / F. Skugor 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / N. Jarry 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Inglot / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 40-0 15-0 40-15 15-0 1-0 → 1-1 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:30am

S-W. Hsieh vs D. Cibulkova



Slam Wimbledon S-W. Hsieh S-W. Hsieh 4 1 D. Cibulkova D. Cibulkova 6 6 Vincitore: D. Cibulkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 S-W. Hsieh 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S-W. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Cibulkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S-W. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S-W. Hsieh 0-15 0-30 0-40 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Cibulkova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S-W. Hsieh 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 S-W. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 S-W. Hsieh 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A. Van Uytvanck vs D. Kasatkina



Slam Wimbledon A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 7 3 2 D. Kasatkina [14] D. Kasatkina [14] 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 D. Kasatkina 5-6 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

B. Krejcikova / K. Siniakova vs L. Hradecka / S-W. Hsieh



Slam Wimbledon B. Krejcikova / K. Siniakova [3] B. Krejcikova / K. Siniakova [3] 6 6 L. Hradecka / S-W. Hsieh [14] L. Hradecka / S-W. Hsieh [14] 4 3 Vincitore: B. Krejcikova K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 40-40 40-A 5-3 → 6-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 15-15 A-40 15-15 A-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Hradecka / S-W. Hsieh 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 4-3 → 5-3 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 40-15 0-0 → 0-1

L. Mayer / J. Sousa vs R. Klaasen / M. Venus



Slam Wimbledon L. Mayer / J. Sousa • L. Mayer / J. Sousa 0 3 6 7 7 2 R. Klaasen / M. Venus [13] R. Klaasen / M. Venus [13] 0 6 7 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 L. Mayer / J. Sousa 2-3 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Mayer / J. Sousa 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Mayer / J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Mayer / J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Klaasen / M. Venus 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Mayer / J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-15 15-0 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 5*-6 3*-4 5*-6 3*-4 6-6 → 6-7 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Mayer / J. Sousa 15-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Mayer / J. Sousa 40-30 3-3 → 4-3 R. Klaasen / M. Venus 15-15 3-2 → 3-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Mayer / J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 12:30am

P. Petzschner / T. Puetz vs B. McLachlan / J. Struff



Slam Wimbledon P. Petzschner / T. Puetz P. Petzschner / T. Puetz 3 4 6 B. McLachlan / J. Struff [14] B. McLachlan / J. Struff [14] 6 6 7 Vincitore: B. McLachlan J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 B. McLachlan / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. McLachlan / J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. McLachlan / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. McLachlan / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. McLachlan / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. McLachlan / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. McLachlan / J. Struff 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. McLachlan / J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 B. McLachlan / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. McLachlan / J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. McLachlan / J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Petzschner / T. Puetz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. McLachlan / J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 P. Petzschner / T. Puetz 30-0 30-15 30-30 2-5 → 3-5 B. McLachlan / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 B. McLachlan / J. Struff 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. McLachlan / J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. McLachlan / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 12:30am

M. Bryan / J. Sock vs K. Krawietz / A. Mies



Slam Wimbledon M. Bryan / J. Sock [7] • M. Bryan / J. Sock [7] 40 6 6 6 5 K. Krawietz / A. Mies K. Krawietz / A. Mies 30 2 7 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. Bryan / J. Sock 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Bryan / J. Sock 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Krawietz / A. Mies 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Krawietz / A. Mies 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Krawietz / A. Mies 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 5-1 K. Krawietz / A. Mies 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 4-1 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Krawietz / A. Mies 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 M. Bryan / J. Sock 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Krawietz / A. Mies 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

T. Babos / K. Mladenovic vs K. Flipkens / M. Niculescu



Slam Wimbledon T. Babos / K. Mladenovic [1] T. Babos / K. Mladenovic [1] 6 6 K. Flipkens / M. Niculescu [13] K. Flipkens / M. Niculescu [13] 3 4 Vincitore: T. Babos K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Flipkens / M. Niculescu 15-0 30-0 5-3 → 5-4 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Flipkens / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Flipkens / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Flipkens / M. Niculescu 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Flipkens / M. Niculescu 15-0 30-15 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Babos / K. Mladenovic 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3

M. Bryan / B. Mattek-Sands vs B. McLachlan / E. Hozumi



Il match deve ancora iniziare

R. Haase / K. Flipkens vs R. Ram / A. Klepac



Slam Wimbledon R. Haase / K. Flipkens R. Haase / K. Flipkens 7 6 R. Ram / A. Klepac [8] R. Ram / A. Klepac [8] 6 2 Vincitore: R. Haase K. Flipkens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Ram / A. Klepac 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Ram / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Ram / A. Klepac 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Ram / A. Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 R. Haase / K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 R. Ram / A. Klepac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Haase / K. Flipkens 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Ram / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Haase / K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 R. Ram / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Haase / K. Flipkens 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Ram / A. Klepac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Haase / K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Ram / A. Klepac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Ram / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 12:30am

B. Mattek-Sands / L. Safarova vs A. Sestini Hlavackova / B. Strycova



Slam Wimbledon B. Mattek-Sands / L. Safarova • B. Mattek-Sands / L. Safarova 30 2 7 5 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova [2] A. Sestini Hlavackova / B. Strycova [2] 0 6 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 5-4 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Sestini Hlavackova / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

N. Mektic / A. Peya vs R. Haase / R. Lindstedt



Slam Wimbledon N. Mektic / A. Peya [8] N. Mektic / A. Peya [8] 5 3 6 6 6 R. Haase / R. Lindstedt R. Haase / R. Lindstedt 7 6 3 4 8 Vincitore: R. Haase R. Lindstedt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-8 Risultato 6-7 → 6-8 Tiebreak 0-0* 15-0* 30-0* 30-15* 30-30* 30-40* 40-40* 40-A* 6-6 → 6-7 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 N. Mektic / A. Peya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Mektic / A. Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Mektic / A. Peya 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 N. Mektic / A. Peya 0-15 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 15-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 N. Mektic / A. Peya 15-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Mektic / A. Peya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-0 30-15 3-2 → 4-2 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Mektic / A. Peya 15-0 0-1 → 1-1 R. Haase / R. Lindstedt 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Haase / R. Lindstedt 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 N. Mektic / A. Peya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-0 → 3-0 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

Court 14 – Ore: 12:30am

K. Skupski / N. Skupski vs J. Murray / B. Soares



Slam Wimbledon K. Skupski / N. Skupski K. Skupski / N. Skupski 3 4 4 J. Murray / B. Soares [5] J. Murray / B. Soares [5] 6 6 6 Vincitore: J. Murray B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Skupski / N. Skupski 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Skupski / N. Skupski 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 1-3 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 3-5 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 K. Skupski / N. Skupski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

E. Mertens / D. Schuurs vs N. Melichar / K. Peschke



Slam Wimbledon E. Mertens / D. Schuurs [8] • E. Mertens / D. Schuurs [8] 15 3 N. Melichar / K. Peschke [12] N. Melichar / K. Peschke [12] 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 15-15 15-30 3-3 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

K. Bertens / J. Larsson vs A. Rosolska / A. Spears



Slam Wimbledon K. Bertens / J. Larsson [9] K. Bertens / J. Larsson [9] 6 6 3 A. Rosolska / A. Spears A. Rosolska / A. Spears 3 7 6 Vincitore: A. Rosolska A. Spears Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Rosolska / A. Spears 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rosolska / A. Spears 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Rosolska / A. Spears 0-15 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Bertens / J. Larsson 40-0 3-3 → 4-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 2-3 → 3-3 K. Bertens / J. Larsson 30-0 1-3 → 2-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Bertens / J. Larsson 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rosolska / A. Spears 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Bertens / J. Larsson 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. Mektic / H. Chan vs F. Martin / R. Olaru



Slam Wimbledon N. Mektic / H. Chan [5] N. Mektic / H. Chan [5] 15 6 3 F. Martin / R. Olaru • F. Martin / R. Olaru 0 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Martin / R. Olaru 0-15 3-3 N. Mektic / H. Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Mektic / H. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mektic / H. Chan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Mektic / H. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 N. Mektic / H. Chan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Martin / R. Olaru 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Mektic / H. Chan 0-15 15-15 30-15 2-1 → 3-1 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Mektic / H. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 12:30am

F. Nielsen / J. Salisbury vs J. Cabal / R. Farah



Slam Wimbledon F. Nielsen / J. Salisbury F. Nielsen / J. Salisbury 30 5 7 6 1 J. Cabal / R. Farah [6] • J. Cabal / R. Farah [6] 30 7 6 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 15-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

I. Begu / M. Buzarnescu vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez



Slam Wimbledon I. Begu / M. Buzarnescu [15] I. Begu / M. Buzarnescu [15] 7 6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez [4] A. Klepac / M. Martinez Sanchez [4] 6 4 Vincitore: I. Begu M. Buzarnescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Begu / M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 40-15 40-0 5-3 → 5-4 I. Begu / M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 I. Begu / M. Buzarnescu 0-15 0-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Begu / M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 I. Begu / M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6-6 → 7-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6

J. Peers / S. Zhang vs B. Soares / E. Makarova



Slam Wimbledon J. Peers / S. Zhang J. Peers / S. Zhang 6 3 B. Soares / E. Makarova [2] B. Soares / E. Makarova [2] 7 6 Vincitore: B. Soares E. Makarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Soares / E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Peers / S. Zhang 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Soares / E. Makarova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Peers / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Soares / E. Makarova 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Soares / E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Soares / E. Makarova 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 B. Soares / E. Makarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Peers / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Soares / E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Soares / E. Makarova 15-0 4-3 J. Peers / S. Zhang 0-15 15-15 40-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Soares / E. Makarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Soares / E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 2-1 → 2-2 J. Peers / S. Zhang 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Soares / E. Makarova 15-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova vs N. Mahut / E. Svitolina



Slam Wimbledon E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova [6] E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova [6] 6 6 N. Mahut / E. Svitolina N. Mahut / E. Svitolina 3 3 Vincitore: E. Roger-Vasselin A. Sestini Hlavackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Mahut / E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Mahut / E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Mahut / E. Svitolina 15-0 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Mahut / E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 0-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Mahut / E. Svitolina 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Mahut / E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Mahut / E. Svitolina 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Mahut / E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 0-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Mahut / E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Roger-Vasselin / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:30am

G. Dabrowski / Y. Xu vs V. King / K. Srebotnik



Slam Wimbledon G. Dabrowski / Y. Xu [6] G. Dabrowski / Y. Xu [6] 6 6 V. King / K. Srebotnik [17] V. King / K. Srebotnik [17] 3 3 Vincitore: G. Dabrowski Y. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 V. King / K. Srebotnik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. King / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. King / K. Srebotnik 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. King / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. King / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. King / K. Srebotnik 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

D. Sharan / A. Sitak vs J. Erlich / M. Matkowski



Slam Wimbledon D. Sharan / A. Sitak D. Sharan / A. Sitak 1 6 6 6 6 J. Erlich / M. Matkowski J. Erlich / M. Matkowski 6 7 4 4 4 Vincitore: D. Sharan A. Sitak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 D. Sharan / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 5-4 → 6-4 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Sharan / A. Sitak 15-0 15-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Sharan / A. Sitak 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Sharan / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Sharan / A. Sitak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 D. Sharan / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Sharan / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 D. Sharan / A. Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 2-3 → 3-3 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 2-2 → 2-3 D. Sharan / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Erlich / M. Matkowski A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 D. Sharan / A. Sitak 2-2 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Sharan / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Sharan / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Sharan / A. Sitak 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Sharan / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Sharan / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Maria / H. Watson vs C. McHale / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

M. Pavic / G. Dabrowski vs A. Sitak / L. Kichenok



Il match deve ancora iniziare

To be Arranged 1 – Ore: 12:00am

H. Kontinen / H. Watson vs M. Matkowski / M. Buzarnescu



Slam Wimbledon H. Kontinen / H. Watson [16] • H. Kontinen / H. Watson [16] 0 6 5 0 M. Matkowski / M. Buzarnescu M. Matkowski / M. Buzarnescu 0 2 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Kontinen / H. Watson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Matkowski / M. Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Matkowski / M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Kontinen / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Matkowski / M. Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 H. Kontinen / H. Watson 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Matkowski / M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 H. Kontinen / H. Watson 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 M. Matkowski / M. Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Matkowski / M. Buzarnescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 H. Kontinen / H. Watson 15-0 15-15 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Matkowski / M. Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 H. Kontinen / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Matkowski / M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Matkowski / M. Buzarnescu 0-15 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Matkowski / M. Buzarnescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 H. Kontinen / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

J. Murray / V. Azarenka vs R. Farah / A-L. Groenefeld