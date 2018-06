Wimbledon: Il Tabellone Principale Femminile. C’è solo Camila Giorgi tra le italiane. Serena Williams n.25 del seeding

Wimbledon – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) S. Halep vs K. Nara

S. Zheng vs Q. Wang

A. Bogdan vs L. Arruabarrena

S-W. Hsieh vs (30) A. Pavlyuchenkova

(22) J. Konta vs N. Vikhlyantseva

A. Cornet vs D. Cibulkova

M. Vondrousova vs S. Vickery

D. Collins vs (15) E. Mertens

(12) J. Ostapenko vs K. Dunne

H. Watson vs K. Flipkens

S. Kenin vs M. Sakkari

V. Diatchenko vs (24) M. Sharapova

(26) D. Gavrilova vs Z. Diyas

S. Peng vs S. Stosur

P. Parmentier vs T. Townsend

A. Sasnovich vs (8) P. Kvitova

(3) G. Muguruza vs N. Broady

A. Van Uytvanck vs P. Hercog

J. Brady vs K. Kozlova

D. Allertova vs (28) A. Kontaveit

(17) A. Barty vs S. Voegele

G. Taylor vs E. Bouchard

M. Linette vs Y. Putintseva

J. Fett vs (14) D. Kasatkina

(11) A. Kerber vs V. Zvonareva

A. Konjuh vs C. Liu

K. Boulter vs V. Cepede Royg

M. Niculescu vs (18) N. Osaka

(27) C. Suarez Navarro vs C. Witthoeft

S. Sorribes Tormo vs K. Kanepi

A. Riske vs T. Bacsinszky

B. Bencic vs (6) C. Garcia

Wimbledon – Tabellone Principale – Parte Bassa

(7) Ka. Pliskova vs H. Dart

E. Alexandrova vs V. Azarenka

I. Begu vs K. Swan

A. Sabalenka vs (29) M. Buzarnescu

(20) K. Bertens vs B. Stefkova

Y. Wang vs A. Blinkova

A. Dulgheru vs Kr. Pliskova

J. Larsson vs (9) V. Williams

(13) J. Goerges vs M. Puig

V. Lapko vs C. McHale

L. Tsurenko vs T. Babos

S. Kuznetsova vs (23) B. Strycova

(31) S. Zhang vs A. Petkovic

M. Barthel vs Y. Wickmayer

V. Kuzmova vs R. Peterson

D. Vekic vs (4) S. Stephens

(5) E. Svitolina vs T. Maria

A. Schmiedlova vs K. Mladenovic

T. Smitkova vs V. Tomova

A. Rus vs (25) S. Williams

(19) M. Rybarikova vs S. Cirstea

E. Rodina vs A. Lottner

L. Kumkhum vs B. Pera

A. Tomljanovic vs (10) M. Keys

(16) C. Vandeweghe vs K. Siniakova

V. Golubic vs O. Jabeur

A. Krunic vs M. Brengle

C. Giorgi vs (21) A. Sevastova

(32) A. Radwanska vs E. Ruse

K. Bondarenko vs L. Safarova

P. Martic vs E. Makarova

V. Lepchenko vs (2) C. Wozniacki