Torneo ITF Città di Gaeta – Avanza Petrone. Primi punti per Zeppieri e Calvano

Si è concluso il I turno del tabellone principale del Torneo Internazionale Città di Gaeta. Una nuova giornata di grande tennis che ha visto avanzare la testa di serie num. 1 Alessandro Petrone al termine di un match entusiasmante contro Andrea Paciello, del Circolo Tennis Gaeta. Nonostante la grande determinazione e grinta messa in campo, e il sostegno del nutrito pubblico accorso per l’occasione, Paciello non è riuscito ad avere al meglio su Petrone e l’incontro si è chiuso con il punteggio di 3-6 6-2 6-2.

Vittoria del giovane azzurro under18 di Latina, Giulio Zeppieri, che supera agevolmente il più quotato Turchetti. Grande soddisfazione per il formiano Giovanni Calvano che dopo oltre due ore di match viene a capo di Filippo Anselmi e conquista il suo primo punto della classifica internazionale.

Importante vittoria della wild card della Federazione Corrado Summaria che ha battuto in 3 set il cileno Bastian Malla, mentre l’austriaco Peter Goldsteiner ha avuto la meglio sullo svizzero Riccardo Maiga.

Domani prende il via il secondo turno che vedrà scendere di nuovo in campo la testa di serie numero 1 Alessandro Petrone e lo svedese Jonathan Mirdha. Ritornano in campo nel doppio i fratelli Paciello per raggiungere le semifinali

Gli incontri inizieranno a partire dalle ore 13.