WTA Eastbourne: Tabellone principale. Camila Giorgi è l’unica azzurra

Wta Eastbourne | Erba | $852.564

(1) Wozniacki, Caroline vs Bye

Giorgi, Camila vs Begu, Irina-Camelia

(Q) Sestini Hlavackova, Andrea vs Krunic, Aleksandra

Bye vs (13) Konta, Johanna

(10) Rybarikova, Magdalena vs Bye

Hsieh, Su-Wei vs (Q) Vikhlyantseva, Natalia

Mladenovic, Kristina vs (WC) Watson, Heather

Bye vs (8) Barty, Ashleigh

(4) Kerber, Angelique vs Bye

Cibulkova, Dominika vs Makarova, Ekaterina

(WC) Swan, Katie vs Collins, Danielle

Bye vs (16) Suárez Navarro, Carla

(11) Sevastova, Anastasija vs Bye

(Q) Pliskova, Kristyna vs (WC) Dart, Harriet

(WC) Stosur, Samantha vs Van Uytvanck, Alison

Bye vs (7) Kasatkina, Daria

(5) Ostapenko, Jelena vs Bye

Kanepi, Kaia vs (Q) Nara, Kurumi

Peng, Shuai vs Buzarnescu, Mihaela

Bye vs (12) Bertens, Kiki

(15) Gavrilova, Daria vs Bye

Radwanska, Agnieszka vs Babos, Timea

(Q) Bondarenko, Kateryna vs Cornet, Alizé

Bye vs (3) Kvitova, Petra

(6) Goerges, Julia vs Bye

(LL) Pera, Bernarda vs Sabalenka, Aryna

Sakkari, Maria vs Kuznetsova, Svetlana

Bye vs (9) Mertens, Elise

(14) Strycova, Barbora vs Bye

(Q) Putintseva, Yulia vs Vekic, Donna

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Cirstea, Sorana

Bye vs (2) Pliskova, Karolina