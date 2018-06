ATP Stoccarda, ATP Hertogenbosch: Risultati live delle semifinali. In Germania, Roger Federer sfida Nick Kyrgios

ATP 250 Stoccarda (e656.015, terra)

ATP Stuttgart Robert Lindstedt / Marcin Matkowski Robert Lindstedt / Marcin Matkowski 6 6 12 Marton Fucsovics / Mischa Zverev Marton Fucsovics / Mischa Zverev 3 7 10 Vincitori: LINDSTEDT / MATKOWSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 R. Lindstedt / Matkowski 1-0 M. Fucsovics / Zverev 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 df 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 ace 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* ace 4*-5 df 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 R. Lindstedt / Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Fucsovics / Zverev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Lindstedt / Matkowski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Fucsovics / Zverev 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 R. Lindstedt / Matkowski 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 M. Fucsovics / Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Lindstedt / Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Fucsovics / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Lindstedt / Matkowski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Fucsovics / Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / Matkowski 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Fucsovics / Zverev 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Lindstedt / Matkowski 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Fucsovics / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Lindstedt / Matkowski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Fucsovics / Zverev 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 R. Lindstedt / Matkowski 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Fucsovics / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 R. Lindstedt / Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Fucsovics / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Lindstedt / Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Robert Lindstedt/ Marcin Matkowskivs Marton Fucsovics/ Mischa Zverev

2. [7] Milos Raonic vs [2] Lucas Pouille (non prima ore: 14:00)



ATP Stuttgart Milos Raonic [7] Milos Raonic [7] 6 7 Lucas Pouille [2] Lucas Pouille [2] 4 6 Vincitore: M. RAONIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 3-4 → 4-4 L. Pouille 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 L. Pouille 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 L. Pouille 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Pouille 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Roger Federer vs [4] Nick Kyrgios (non prima ore: 16:00)



ATP Stuttgart Roger Federer [1] • Roger Federer [1] 0 6 6 5 Nick Kyrgios [4] Nick Kyrgios [4] 0 7 2 6 Ace - n.22 per N. K Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Federer 5-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 R. Federer 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Federer 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 6-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 N. Kyrgios 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 R. Federer 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df df 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 ace 5-4 → 5-5 R. Federer 15-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Federer 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

ATP 250 Hertogenbosch (e612.755, erba)

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [Q] Bernard Tomic vs [2] Richard Gasquet (non prima ore: 15:00)



ATP s-Hertogenbosch Bernard Tomic Bernard Tomic 0* 4 6 Richard Gasquet [2] Richard Gasquet [2] 0 6 6 Ace - n.10 per R. G Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 6-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Tomic 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 B. Tomic 15-0 ace 30-0 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 B. Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 B. Tomic 30-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 1-1 B. Tomic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. Jeremy Chardy vs Matthew Ebden



Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Dominic Inglot / Franko Skugor vs [2] Raven Klaasen / Michael Venus