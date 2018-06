Roland Garros2018 Day11: uomini sospesi. Muguruza rullo compressore, Halep di forza

Era previsto il brutto tempo e il brutto tempo è arrivato: giornata di passione al Roland Garros, con i quattro incontri dei tabelloni principali che si sono conclusi a metà. Non ce l’hanno fatta a portare a termine i loro impegni gli uomini: Del Potro e Cilic non hanno nemmeno concluso il loro primo set con l’argentino che non ha concesso neppure una palla break e ha messo in mostra il suo miglior tennis su terra battuta, avendo diverse occasioni per strappare il servizio all’avversario. Domani si riprenderà dal tie break, dove i due sono inchiodati sul 5 pari: chi metterà a segno il punto, avrà un set point a disposizione, una palla set che potrebbe essere cruciale per l’esito del match intero.

Lo spagnolo Nadal invece se l’è vista (e continuerà a vedersela) davvero brutta con l’argentino Schwartzman: prima delle varie interruzioni per pioggia il maiorchino è stato in difficoltà come non mai in questo Slam parigino, perdendo una marea di servizi e cedendo il primo set in maniera inequivocabile. Nel secondo la musica sembrava ripetersi ma dopo una benevola interruzione per pioggia lo spagnolo è riuscito parzialmente a raddrizzare il set: riprenderà sul 5-3 a suo favore, con il servizio a disposizione e a soli due punti dal secondo parziale. In questo modo tutto si “ridurrebbe” a un match 2 set su 3 e se l’argentino è quello visto oggi…tutto può davvero succedere.

Fra le donne sono andate in scena due semifinali opposte: in una Garbiñe Muguruza ha spazzato via senza alcun problema la russa Maria Sharapova, vincendo il primo incontro contro la siberiana dopo 4 sconfitte su altrettanti incontri disputati. La spagnola ha ingranato le marce Slam e si lancia verso quello che potrebbe essere il terzo successo Major: quando sente il profumo di un appuntamento importante, Garbiñe cambia pelle.

Contro la Muguruza giocherà Simona Halep: la rumena numero 1 del mondo ha vinto un match di pura forza, difficile e in rimonta contro un’ottima Angelique Kerber. La tedesca ha vinto il primo set al tie break prima di lasciare il via libera all’avversaria che ha comunque dovuto sudare le proverbiali sette camicie. Halep alla disperata ricerca del primo successo Slam: contro questa Muguruza la sua voglia di Major potrà però bastare?

