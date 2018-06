Magnus Norman torna da Stan Wawrinka

Magnus Norman ha accettato di tornare ad allenare regolarmente Stan Wawrinka.

il coach svedese ha confermato al Tages Anzeiger, l’intenzione di ricomporre il binomio che ha prodotto 3 titoli dello Slam, precisando però che per ora nulla è ancora stato fissato a livello contrattuale.

La collaborazione dovrebbe ricominciare a partire dal prossimo torneo del Queen’s, per proseguire poi in vista della stagione sul cemento che avrà come momento clou gli US Open. “A New York Stan dovrebbe essere tornato a un buon livello – ha spiegato Norman – è incredibilmente motivato”.