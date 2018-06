Roland Garros: Matteo Berrettini gioca un buon match contro Dominic Thiem

Matteo Berrettini si ferma al terzo turno del Roland Garros.

Il 22enne romano, numero 96 Atp, per la prima volta in gara nel main draw parigino si è arreso all’austriaco Dominic Thiem, numero 8 della classifica mondiale e settima testa di serie in quattro set.

Da segnalare che Berrettini dopo aver perso il primo set e vinto il secondo al tiebreak per 7 punti a 5, recuperando uno svantaggio nel parziale di 2 a 4, nel terzo set sull’1 pari, 0-40, ha mancato tre palle break consecutive e da quel momento l’austriaco ha preso il comando del gioco, vincendo la terza frazione per 6 a 3, grazie al break nell’ottavo game (a 15) e poi comodamente vinto il quarto parziale per 6 a 2.

La partita punto per punto