Roland Garros: Marco Cecchinato fa sognare l’Italia tennistica. Per lui centrati gli ottavi di finale al Roland Garros

Marco Cecchinato inizia a far sognare l’Italia tennistica.

Il tennista siciliano è approdato questo pomeriggio per la prima volta in carriera agli ottavi di finale di una prova del Grand Slam.

Cecchinato ha sconfitto al terzo turno del Roland Garros lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.10 del seeding, con il risultato di 26 76 (3) 63 61 dopo 2 ore e 55 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Marco Cecchinato sfiderà uno tra Goffin o Monfils.

Pazzesca metamorfosi di un ragazzo che non aveva mai vinto un match a livello Slam prima di questa edizione. Grandissimo Ceck!

Da segnalare che Marco dopo aver perso il primo set per 2 a 6, nel secondo parziale sotto per 3 a 4 e battuta per l’avversario piazzava il controbreak nel gioco successivo a 30.

Si andava al tiebreak e qui Cecchinato dal 3 pari piazzava un parziale di tre punti consecutivi, per poi chiudere dopo la frazione per 7 punti a 5.

Nel terzo set il siciliano sul 2 pari piazzava il break a 0 e poi si ripeteva anche nel nono game chiudendo la frazione per 6 a 3.

Nel quarto set Marco dall’1 pari inseriva il turbo e conquistava gli ultimi cinque game delle partita vincendo in questo modo l’incontro per 6 a 1.

La partita punto per punto