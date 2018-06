Roland Garros: Parlano Fabio Fognini e Thomas Fabbiano

Fognini : “Sono molto contento, perché vincere in tre set non è mai semplice né scontato nei tornei dello Slam. Nel primo parziale ero avanti 5-2, poi il mio avversario ha giocato un grande game trovando due risposte aggressive incredibili quando ho servito per chiudere. Sono rimasto calmo e ho portato comunque a casa il set nel game successivo. Poi sono stato bravo a non calare mai di intensità evitando di rimetterlo in partita.

Sono soddisfatto perché questo è il mio Slam perferito, ho buone sensazioni e un ottimo feeling con campi e palline. In queste prime due partite ero favorito sulla carta e avevo tutto da perdere.

E’ un ragazzo giovane in grande crescita quest’anno, uno degli emergenti del circuito. Lo scorso gennaio ha raggiunto la semifinale agli Australian Open e chiuderà di sicuro il 2018 almeno tra i top 20. Sulla terra ha perso una finale strana contro Andyjar a Marrakech, Ci sarà da correre e lottare, mi farò trovare pronto. Abbiamo una classifica simile, quindi non mi sento sfavorito. Diciamo che ce la giochiamo al 50 per cento”.

Fabbiano : “Ho giocato il miglior set sul rosso degli ultimi tre anni, ma Coric dall’inizio del secondo parziale ha cambiato marcia al servizio. Ma nel secondo parziale è stato Coric ad alzare il livello disputando un match di grande intensità fisica e tecnica. Dove può arrivare il croato? Facilmente nella top10, è veramente forte sia tennisticamente che fisicamente”.