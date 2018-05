ATP Lione: Tabellone principale. Nessun italiano al via, Thiem e Isner le prime due teste di serie

ATP Lione 250 | Terra | e501.345

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

(WC) Moutet, Corentin vs Hemery , Calvin

Garcia-Lopez, Guillermo vs (5/WC) Mannarino, Adrian

(3) Sock, Jack vs Bye

Fritz, Taylor vs Ebden, Matthew

Lajovic, Dusan vs Zeballos, Horacio

Qualifier vs (7) Sousa, Joao

(8) Millman, John vs Kicker, Nicolas

(WC) Barrere, Gregoire vs Kukushkin, Mikhail

Simon, Gilles vs Qualifier

Bye vs (4) Chung, Hyeon

(6) Monfils, Gael vs Marterer, Maximilian

Norrie, Cameron vs Qualifier

Delbonis, Federico vs Albot, Radu

Bye vs (2) Isner, John