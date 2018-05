Combined Roma: Il programma di Venerdì 18 Maggio. Nadal vs Fognini alle ore 12

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Rafael Nadal vs Fabio Fognini

2. Maria Sharapova vs [5] Jelena Ostapenko (non prima ore: 14:30)

3. Kei Nishikori vs [11] Novak Djokovic (non prima ore: 16:00)

4. [1] Simona Halep vs [7] Caroline Garcia (non prima ore: 19:30)

5. [9] David Goffin vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 21:00)

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [11] Angelique Kerber vs [4] Elina Svitolina

2. [10] Pablo Carreno Busta vs [4] Marin Cilic (non prima ore: 14:00)

3. Anett Kontaveit vs [2] Caroline Wozniacki (non prima ore: 16:30)

PIETRANGELI – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Henri Kontinen / John Peers vs [5] Jamie Murray / Bruno Soares

2. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

3. Pablo Cuevas / Marcel Granollers vs [2] Oliver Marach / Mate Pavic

4. [8] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [Alt] Pablo Carreno Busta / Joao Sousa

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld vs [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

2. Vania King / Katarina Srebotnik vs [2] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova

3. Daria Gavrilova / Su-Wei Hsieh vs [8/G] Ashleigh Barty / Demi Schuurs

4. [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic vs [O] Sorana Cirstea / Jelena Ostapenko