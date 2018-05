WTA Roma: Roberta Vinci dà l’addio al tennis. Sconfitta anche la Rosatello (Video)

Niente da fare per Camilla Rosatello (270 WTA) fermata per 6-1 6-2 da Kaia Kanepi (59 WTA) nel primo turno del torneo WTA Premier di Roma.

Nel secondo set era riuscita a portarsi avanti 2-1 con break ma da quel momento la sua avversaria ha preso il sopravvento vincendo 5 giochi consecutivi.

Saluta la carriera da professionista Roberta Vinci che è uscita di scena questo pomeriggio all’esordio del torneo romano,

L’azzurra, al suo ultimo torneo della carriera, è stata superata dalla serba Aleksandra Krunic n.46 WTA con il risultato di 26 60 63.

Nel terzo e decisivo set la Vinci sotto per 0 a 3, ha recuperato fino al 3 pari, ma poi ha subito un parziale di 12 punti a 2 uscendo di scena dal torneo per 6 a 3.

Much love for @roberta_vinci from opponent, umpire, and great respect from Aleksandra Krunic after that one. #ibi18 pic.twitter.com/TPQ0BC39CL

— WTA Insider (@WTA_insider) 14 maggio 2018