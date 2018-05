Italiani e Italiane nel circuito Future-ITF: I risultati del 14 Maggio 2018

Questi gli incontri degli azzurri impegnati oggi nel circuito Future-ITF.

Per problemi tecnici riusciamo solo in questo maniera, al momento, ad impaginare i risultati. Ritorneremo con il vecchio metodo nei prossimi giorni.

Ci scusiamo per il disagio e Grazie per la pazienza.

Risultati Italiani Future-ITF 14 Maggio



ITF San Severo A. Pino A. Pino 2 3 T. Pedretti [4] T. Pedretti [4] 6 6 Vincitore: T. Pedretti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Pedretti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Pino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Pedretti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Pino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Pedretti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Pino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Pedretti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Pino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Pedretti 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Pino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Pedretti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Pino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Pedretti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Pino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Pedretti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Pino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ITF Saint-Gaudens C. Ferrando C. Ferrando 4 4 P. Heise [8] P. Heise [8] 6 6 Vincitore: P. Heise Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ferrando 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 P. Heise 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 C. Ferrando 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Heise 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Ferrando 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Heise 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Ferrando 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 P. Heise 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Ferrando 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Heise 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Ferrando 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 P. Heise 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Ferrando 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Heise 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Ferrando 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 P. Heise 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 C. Ferrando 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Heise 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Ferrando 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Heise 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ITF Italy F10 M. Haim [7] M. Haim [7] 3 3 G. Fonio G. Fonio 6 6 Vincitore: G. Fonio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Haim 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Haim 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Haim 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Haim 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Haim 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Haim 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Fonio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Haim 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Haim 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Haim 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ITF Turkey F19 A. Boborykin A. Boborykin 0 G. Acquaroli G. Acquaroli 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

ITF San Severo A. Piangerelli A. Piangerelli 1 0 D. Papamichail [2] D. Papamichail [2] 6 6 Vincitore: D. Papamichail Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Papamichail 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 A. Piangerelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 D. Papamichail 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Piangerelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Papamichail 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Piangerelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Papamichail 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Piangerelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Papamichail 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 A. Piangerelli 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 D. Papamichail 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Piangerelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Papamichail 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ITF San Severo D. Spiteri D. Spiteri 6 4 3 P. Chen P. Chen 1 6 6 Vincitore: P. Chen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Chen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 P. Chen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Spiteri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 P. Chen 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Spiteri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Chen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Spiteri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Chen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 P. Chen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 P. Chen 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 D. Spiteri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Chen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Spiteri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Chen 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Chen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 P. Chen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 P. Chen 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 P. Chen 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Spiteri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ITF Turkey F19 J. Bisono Estrella J. Bisono Estrella 0 E. Bottino E. Bottino 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

ITF La Bisbal D'Emporda V. Diatchenko [4] • V. Diatchenko [4] 0 0 G. Gatto-Monticone G. Gatto-Monticone 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Diatchenko 0-0

ITF Turkey F19 M. Trocker M. Trocker 0 P. Schroll [13] P. Schroll [13] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

ITF Turkey F19 J. Cannell J. Cannell 0 H. Rieder H. Rieder 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

ITF Bosnia & Herzegovina F1 G. Srbljak [5] G. Srbljak [5] 6 6 A. Picchione A. Picchione 4 2 Vincitore: G. Srbljak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Srbljak 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 G. Srbljak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Picchione 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 G. Srbljak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Picchione 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Srbljak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Srbljak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Picchione 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Srbljak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Picchione 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Srbljak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Picchione 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Srbljak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Picchione 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Srbljak 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Picchione 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ITF San Severo A. Bianchi A. Bianchi 4 2 S. Bandecchi [8] S. Bandecchi [8] 6 6 Vincitore: S. Bandecchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Bianchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Bandecchi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Bianchi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Bandecchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Bianchi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Bandecchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Bianchi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Bandecchi 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bianchi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Bandecchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Bianchi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 S. Bandecchi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Bianchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Bandecchi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Bianchi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Bandecchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Bianchi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 S. Bandecchi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ITF San Severo V. Napolitano • V. Napolitano 0 3 0 J. Niemeier J. Niemeier 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Napolitano 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 V. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 V. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 V. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 V. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1