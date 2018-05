Combined Roma: Il programma di Domenica 13 Maggio

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Lorenzo Sonego vs Adrian Mannarino

2. Stan Wawrinka vs Steve Johnson

3. David Ferrer vs [13] Jack Sock

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Mischa Zverev vs [13] Federico Delbonis

2. Ryan Harrison vs Yuichi Sugita (non prima ore: 13:30)

3. [12] Sam Querrey vs Peter Gojowczyk

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Aryna Sabalenka vs Natalia Vikhlyantseva

2. [WC] Filippo Baldi vs [10] Guillermo Garcia-Lopez

3. [1] Stefanos Tsitsipas OR Mikhail Kukushkin vs Dusan Lajovic OR [11] Florian Mayer

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Julien Benneteau vs [12] Nikoloz Basilashvili

2. [4] Frances Tiafoe vs [14] Viktor Troicki

3. [5] Donna Vekic vs [15] Monica Puig

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Aleksandra Krunic vs [13] Polona Hercog

2. [4] Danielle Collins vs [WC] Deborah Chiesa OR [9] Camila Giorgi (non prima ore: 12:30)

3. [8] Zarina Diyas OR [WC] Anastasia Grymalska vs Ajla Tomljanovic OR [16] Magda Linette

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Katerina Siniakova vs [11] Kaia Kanepi

2. [2] Joao Sousa vs Nicolas Kicker OR [8] Nicolas Jarry

3. [7] Malek Jaziri OR Evgeny Donskoy vs Mikhail Youzhny OR [9] Taylor Fritz

Court 6 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Alison Van Uytvanck OR Bethanie Mattek-Sands vs [14] Qiang Wang

2. [7] Su-Wei Hsieh OR Yulia Putintseva vs Mona Barthel OR [10] Aliaksandra Sasnovich