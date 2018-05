Serena Williams ed il dubbio Roland Garros dopo i forfait a Madrid e Roma

Serena Williams, 36 anni, si è allenata in Europa per diverse settimane con l’allenatore Patrick Mouratoglou nella sua accademia nel sud della Francia, ma non sembra pronta a gareggiare.

L’americana, ex numero uno del mondo, ha rinunciato questo martedì al torneo di Roma, dopo aver già fatto lo stesso con Madrid, e ora dovrebbe tornare a competere, nel migliore dei casi, al Roland Garros.

L’ultimo incontro della Williams è stato nel primo turno del WTA Premier Mandatory a Miami, dove fu sconfitta dalla giapponese Naomi Osaka in maniera netta.