Roger Federer annuncia il rientro nel torneo di Stoccarda

Durante la visita alla sua fondazione in Zambia Roger Federer ha avuto modo di programmare al meglio il resto della sua annata. Confermata la pausa per la stagione sulla terra, Roger ha deciso di anticipare il rientro in campo all’11 giugno e partecipare al torneo di Stoccarda, dove non ha mai vinto.

Addirittura un anno fa in Germania il basilese era stato eliminato al primo turno da Tommy Haas. In vista di Wimbledon, Federer giocherà anche ad Halle.