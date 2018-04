WTA Praga: Il Tabellone Principale. Presenza di Camila Giorgi

WTA Prague International | Terra | $250.000

(1) Pliskova, Karolina vs Pliskova, Kristyna

Kuzmova, Viktoria vs Wang, Qiang

Barthel, Mona vs Vondrousova, Marketa

Haddad Maia, Beatriz vs (7) Buzarnescu, Mihaela

(4) Gavrilova, Daria vs Stosur, Samantha

Allertova, Denisa vs Qualifier

Sasnovich, Aliaksandra vs Dodin, Oceane

Giorgi, Camila vs (5) Strycova, Barbora

(6) Zhang, Shuai vs Qualifier

Qualifier vs Pera, Bernarda

Watson, Heather vs (WC) Schmiedlova, Anna Karolina

Qualifier vs (3/WC) Kasatkina, Daria

(8) Siniakova, Katerina vs Petkovic, Andrea

Alexandrova, Ekaterina vs Hogenkamp, Richel

Vikhlyantseva, Natalia vs Witthoeft, Carina

(WC) Smitkova, Tereza vs (2) Kvitova, Petra