Fed Cup 2018 – Italia-Belgio 0-3: Elise Mertens chiude la pratica, Errani ko in due set. Italia sconfitta nei playoff per il World Group

Weekend amaro per l’Italia. La squadra azzurra di Fed Cup, capitanata da Tathiana Garbin, perde piuttosto nettamente contro il Belgio nel match di Play-Off per il World Group 2019.

Sulla terra battuta di Valletta Cambiaso, Sara Errani e compagne nulla hanno potuto contro la maggior solidità delle ragazze di Ivo Van Aken.

Il Belgio si garantisce la possibilità di giocare nel World Group 2019, mentre l’Italia sarà nuovamente costretta a prendere parte al World Group II.

Dopo aver concluso la prima giornata sul 2-0, con le vittorie di Mertens e Van Uytvanck ai danni rispettivamente di Paolini ed Errani, la compagine fiamminga ha chiuso la pratica nel primo incontro del Day-2 grazie al successo della numero uno Mertens su Errani col punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 25 minuti di gioco.

PRIMO SET – Sara Errani non deve sbagliare, l’Italia è appesa ad un filo e confida sull’esperienza della romagnola per tentare la disperata rimonta. E’ l’azzurra la prima a mostrare incertezza e fatica al servizio: nel quarto gioco, subisce il rientro di Mertens da 30-0 e, alla terza occasione di break, sbaglia una comoda stop-volley di rovescio permettendo alla n.17 WTA di allungare sul 3-1.

Mertens non riesce a confermare il vantaggio e restituisce il favore ad Errani: il copione si ripeterà per un’altra volta, prima del nono game che vede la belga tenere a quindici la battuta, riuscendo a conquistare la prima frazione col punteggio di 6-3 in 48 minuti.

SECONDO SET – Non c’è storia nella frazione successiva. Sara Errani perde i primi sette punti, poi rientra in carreggiata ed opera il controbreak nel secondo gioco. Sull’1-1, l’azzurra spegne la luce e viene sommersa di vincenti da Mertens che conquista i successivi cinque game e permette al Belgio di restare nella massima serie. Un vero peccato per Sara Errani e, più in generale, per la giovane squadra azzurra che avrebbe sicuramente meritato di più in questo weekend di tennis a Genova.