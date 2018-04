Alexander Zverev: sarà Slam con Ivan Lendl?

L’indiscrezione sembra essere alquanto attendibile, di certo più di una voce ai limiti del gossip e tutta da dimostrare: il tedesco Alexander Zverev, ufficializzata da alcune settimane la separazione da Juan Carlos Ferrero, sembrerebbe essere vicino a un accordo con Ivan Lendl, il cui nome è stato confermato dallo stesso entourage del giocatore teutonico, un nome per adesso soltanto valutato ma dal valore assoluto.

Campione indistruttibile in campo prima, allenatore di successo dopo: la vita sportiva di Ivan il terribile fa da sempre rima con la parola vittoria, avendo alzato al cielo i trofei più importanti nella sua carriera da tennista numero 1 e avendo dimostrato di essere un coach di primissimo livello, segnando in maniera indelebile la vita di chi da lui è stato allenato. Il britannico Andy Murray vedrà per sempre legato ad esempio il suo nome a quello di Lendl, condotto dal campione di Ostrava ai suoi più grandi successi, riuscendo nell’impresa di sbloccarsi a livello Slam, un vero e proprio tabù prima del sodalizio con l’allenatore cecoslovacco. E forse la poca fortuna finora negli Slam potrebbe essere stato il detonante della scelta di Lendl come allenatore da parte del giovane Zverev.

Se è vero che a soli 20 anni Zverev può già vantare un best ranking da top5 e ben due vittorie nei Masters1000 (Roma e Montreal nel 2017) negli Slam il classe ’97 Alexander può contare “solo” sul quarto turno raggiunto sull’erba di Wimbledon sempre lo scorso anno, il suo anno di consacrazione in cui è mancato però proprio l’acuto Major. E quest’anno la musica in Australia non è cambiata, tanto da portare Zverev junior a un cambio radicale.

Il suo gioco potrebbe essere esaltato da un allenatore come Lendl (la diagonale di rovescio soprattutto), bravissimo a non sottovalutare anche l’aspetto psicologico, componente fondamentale nel tennis di oggi e che non a caso è diventato il punto di forza nel periodo migliore di Andy Murray: il futuro di Zverev è senza dubbio roseo, indirizzato a grandi passi verso successi Slam e perché no (mi sbilancio personalmente…) verso la vetta del ranking. Ivan Lendl come coach potrebbe prenderlo per mano e portarlo definitivamente nell’Olimpo del tennis.

Alessandro Orecchio