Andreas Seppi: “adesso più va avanti il match più mi sento bene e riesco a giocare un buon tennis”

“Partita difficile. Sono entrato in campo un po’ scarico perché ieri è stata una giornata lunga tra singolo e doppio, poi ieri mia moglie è stata ricoverata in ospedale perché si era slogato il ginocchio e quindi sono stato lì fino alle 10:30 di sera, poi dovevo ancora mangiare e sono andato a letto tardissimo. Ora si è ripresa, infatti era qua oggi quindi tutto bene”.

“All’inizio ero un po’ lento, poi ho trovato l’energia, ma era un continuo su e giù. C’erano dei game dove sembrava che dovevo morire, poi altri game dove ero molto vivo. Alla fine ho vinto una bella partita perché era una bella chance.

Mi trovo bene nelle partite lunghe, spesso in passato facevo fatica a entrare in partita. Ora il problema non è quello, ma anche adesso più va avanti il match più mi sento bene e riesco a giocare un buon tennis”.

“Nishikori è un giocatore molto forte, sempre ostico. Ho fatto delle buone partite con lui in passato, ora spero di poter recuperare meglio oggi”.