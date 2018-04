ITF Junior: vittoria per Filippo Moroni. Finale per Lorenzo Musetti e Federica Rossi. Vittoria in doppio per Tcherkes Zade e Rossi

Italiani impegnati questa settimana in Francia e Bulgaria in tornei ITF Junior under 18, con ottimi risultati. E’ ancora arrivata una vittoria per i nostri colori nel torneo Cap D’Ail in Francia di grado 2 e la porta a casa a sorpresa Filippo Moroni (2001), capace di arrivare alla vittoria partendo dalle qualificazioni, con un filotto di otto vittorie consecutive. In finale ha battuto l’altro italiano Lorenzo Musetti (2002), favoritissimo della finale, che in questo modo non è riuscito a bissare il successo di due settimane fa a Firenze fermandosi alla nona vittoria consecutiva, prima appunto di cedere a Moroni, che ha vinto con il punteggio di 0-6 7-5 7-5.

Tra gli altri italiani presenti in Francia segnaliamo il secondo turno di Matteo Arnaldi (2001), il primo turno di Filippo Speziali (2001), Giulio Zeppieri (2001), Gianmarco Ferrari (2000) e Gian Marco Ortenzi (2000), gli ultimi due provenienti dalle qualificazioni, che invece non hanno superato Gabriele Bosio (2000), Andrea Cugini (2001) e Giuseppe La Vela (2000).

Nel torneo femminile ottima prova di Federica Rossi (2001), tornata ai livelli che le competono dopo molto tempo. Federica è arrivata in finale, sconfitta solo dalla lussemburghese di origini italiane Eleonora Molinaro (2000). Le alte ragazze presenti in Francia, Lisa Pigato (2003) e Isabella Tcherkes Zade (2000), si sono fermate al primo turno, mentre Enola Chiesa (2000) e Valentina Gaggini (2001) non hanno superato le qualificazioni. A completare il buon momento delle italiane è anche arrivato il successo nel torneo di doppio femminile grazie alla coppia italiana formata da Federica Rossi e Isabella Tcherkez Zade.

Presenze italiana anche al G2. Il miglior risultato è stato ottenuto da Melania Delai (2002) che è arrivata ai quarti di finale, mentre si è fermata al primo turno Nuria Brancaccio (2000). Non hanno superato le qualificazioni Aurora Zantedeschi (2000), Martina Biagianti (2001) e Alice Amendola (2001).

Paolo Angella