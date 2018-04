Challenger Guadalajara: Il Main Draw. Nessun azzurro al via

Challenger Guadalajara | Cemento | $50.000

(1) Menendez-Maceiras, Adrian vs Mousley, Bradley

Petrovic, Danilo vs (WC) Hank, Tigre

(WC) Lopez Villasenor, Gerardo vs Eubanks, Christopher

Setkic, Aldin vs (7) Estrella Burgos, Victor

(3) Novikov, Dennis vs Krstin, Pedja

Qualifier vs (WC) Sanchez, Manuel

(Alt) Pavic, Ante vs Leshem, Edan

Quiroz, Roberto vs (8) King, Darian

(6) Arevalo, Marcelo vs Qualifier

Heyman, Christopher vs Sarkissian, Alexander

Smith, John-Patrick vs Galan, Daniel Elahi

(WC) Patino, Luis vs (4) Peliwo, Filip

(5) King, Kevin vs Schnur, Brayden

Giraldo, Santiago vs (Alt) Hernandez-Fernandez, Jose

Qualifier vs Qualifier

Zapata Miralles, Bernabe vs (2) Moraing, Mats