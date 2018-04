ITF Junior: vincono Lorenzo Musetti e Leonardo Malgaroli. Vittoria in doppio per Mariani-Paoletti e Ortenzi-Andaloro

Settimana con tantissimi tornei ITF Junior under 18 e buoni risultati da parte di molti italiani. La maggior parte dei nostri connazionali sono stati impegnati nel torneo G2 “Città di Firenze” che abbiamo seguito con resoconti quotidiani. Come sapete la vittoria finale del torneo maschile è andata al nostro Lorenzo Musetti (2002), mentre nel torneo femminile è andata alla danese Clara Tauson. Il doppio maschile è stato vinto dalla coppia italiana formata da Gian Marco Ortenzi e Fabrizio Andaloro, mentre il doppio femminile è stato dominato dalla coppia danese Tauson-Viller Moller.

Vediamo gli altri risultati degli italiani a Firenze. Nel maschile oltre alla vittoria di Lorenzo Musetti (2002), secondo turno per Luca Nardi (2003), sconfitto proprio da Musetti, e per Flavio Cobolli (2002), Filippo Speziali (2000), Federico Arnaboldi (2000), Edoardo Graziani (2000) e primo turno per Michele Vianello (2001), Francesco Passaro (2001), Marco Furlanetto (2001), Fabrizio Andaloro (2001), Giacomo Dambrosi (2001), Gabriele Bosio (2000), Matteo Arnaldi (2001), Gian Marco Ortenzi (2000) e Niccolò Marianelli (2000). Non hanno superato le qualificazioni Francesco Maestrelli, Andra Cugini, Alessio De Bernardis, Gianmarco Ferrari, Simone Cacciapuoti, Giovanni Peruffo, Samuele Pieri, Mattia Bellucci, Alessio Gelli, Giuseppe La Vela, Andrea Fiorentini, Filippo Moroni e Lorenzo Rottoli.

Nel femminile del “Città di Firenze” il risultato migliore per i nostri colori è stato ottenuto da Federica Sacco (2002) e Costanza Traversi (2001) che hanno raggiunto i quarti di finale. Secondo turno per Aurora Zantedeschi (2000), Giulia Peoni (2000), Isabella Tcherkes Zade (2000), primo turno per Lisa Pigato (2003), Enola Chiesa (2000), Alice Amendola (2000), Cristina Tiglea (2001), Matilde Gori (2000) e Anna Paradisi (2005), al debutto assoluto nei tornei junior. Non hanno superato le qualificazioni Eleonora Parducci, Caterina Stella, Diletta Cherubini, Barbara Dessolis, Jennifer Ruggeri, Linda Alessi, Elena Raffaeta, Valentina Gaggini, Alessandra Anghel, Asya Colombo, Alice Gubertini, Chiara Girelli, Ilaria Sposetti, Linda Cagnazzo, Alessia Tagliente, Rubina De Ponti, Carola Cavelli, Vittoria Casucci, Giulia Carbonaro, Greta Medeghini, Camilla Raggi, Rachele Zingale e Bianca Caselli.

In Lettonia, in un G5, vittoria per Leonardo Malgaroli (2002), quarti di finale per Samuel Vincent Ruggeri (2002), primo turno per Marcello Serafini (2002) e non si è qualificato Enrico Wood (2002).

In Qatar, in un torneo G4, finale per Matilde Mariani (2002), semifinale per Matilde Paoletti (2003) e secondo turno per Antonella La Cava (2000). Nel doppio successo per le nostre portacolori Mariani e Paoletti.

Il torneo più importante della settimana si è disputato in Spagna, il G1 “Juan Carlos Ferrero”. Il risultato migliore per i nostri colori è stato fatto da Davide Tortora (2000), che è arrivato al terzo turno. Secondo turno per Riccardo Di Nocera (2000) e non si sono qualificati Pietro Martinetti (2000) e Riccardo Perin (2000). Nel femminile dello stesso torneo terzo turno per Nuria Brancaccio (2000) e secondo turno per Martina Biagianti (2001).

Tanti italiani anche a Malta in un torneo G5. Nel maschile secondo turno per Giorgio Tabacco (2003), Fausto Tabacco (2002), Alessio Tramontin (2003) e Alessandro Conca (2001), primo turno per Federico Lucini (2002), Andrea Gola (2001), Mauro De Maio (2001), e Espedito Valerio (2000). Non hanno superato le qualificazioni Jacopo Poles (2002), Alessandro Parigi (2001), Luigi Castelletti (2002) e Andrea De Berchi (2002).

Nel femminile dello stesso torneo terzo turno per Beatrice Stagno (2003) e Arianna Zucchini (2003), secondo turno per Maya Ceccarini (2002) e Giulia Paterno (2003), primo turno per Carlotta Mencaglia (2003), Federica Trevisan (2002), Elisa Pari (2002), Carla Lazzaroni (2002) e Maria Artimedi (2003). Non ha superato le quali Annagiulia Danesi (2003).

Paolo Angella