Isner e il suo primo Master 1000: “Ecco come si sente Federer ogni due settimane”

John Isner è succeduto a Roger Federer nell’albo d’oro dell’ ATP Masters 1000 di Miami, che ha salutato Key Biscane con il successo di due tennisti degli Stati Uniti. Su Twitter, il 32enne americano non ha dimenticato il campione svizzero.

“Ecco come Federer si sente ogni due settimane”, ha scherzato l’americano, che ha condiviso una foto su questo social network dove sollev il trofeo di Miami.

So this is what @rogerfederer feels like every other week. @miamiopen . Happy Easter!!! 🐰 pic.twitter.com/4KsHiEeRMX

— John Isner (@JohnIsner) 1 aprile 2018