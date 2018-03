Challenger Panama City: Il Main Draw. Andrea Basso entra in tabellone come alternates.

Challenger Panama City | Terra | $50.000

(1) Lajovic, Dusan vs Choinski, Jan

Krstin, Pedja vs Clarke, Jay

(WC) Gomez, Jose Gilbert vs Qualifier

Pavic, Ante vs (5) King, Darian

(4) Berlocq, Carlos vs Coria, Federico

(SE) Sakamoto, Pedro vs (Alt) Basso, Andrea

Hernandez-Fernandez, Jose vs (WC) Gomez, Emilio

Quiroz, Roberto vs (8) Krueger, Mitchell

(7) Opelka, Reilly vs Rola, Blaz

(WC) Korda, Sebastian vs Qualifier

Bagnis, Facundo vs Nedelko, Ivan

(Alt) Statham, Rubin vs (3) Hanfmann, Yannick

(6/WC) Olivo, Renzo vs Munoz de la Nava, Daniel

Koepfer, Dominik vs Qualifier

Collarini, Andrea vs Arguello, Facundo

Qualifier vs (2) Dutra Silva, Rogerio