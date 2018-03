Stan Wawrinka torna ad allenarsi sulla terra. Il rientro è vicino

Stan Wawrinka ricomincia dal rosso. Dopo i forfait a Miami ed Indian Wells a causa dei soliti e annosi problemi al ginocchio, il tennista svizzero ha postato ieri un video su Instagram in cui è ritratto nella sua prima sessione di allenamento stagionale sulla terra. Se il recupero procederà secondo i piani prestabiliti, l’elvetico rientrerà nel circuito maggiore in concomitanza del Masters 1000 di Madrid, in programma dal 06 al 13 maggio, se non addirittura prima nel caso in cui dovesse ricevere un invito per Montecarlo. L’ultima apparizione ufficiale di Wawrinka risale al torneo di Marsiglia dello scorso febbraio, occasione in cui si ritirò ad inizio secondo set contro il bielorusso Ilya Ivashka. La speranza, a questo punto, è che lo svizzero possa tornare finalmente ai suoi livelli. Auguri di buon compleanno e di pronto recupero Stan!

