Video del Giorno: Momenti di tensione tra Medvedev e Tsitsipas

Nel tennis il confronto fisico è, come è noto, vietato, ma il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas hanno avuto dei momenti di tensione nel loro incontro nel torneo Masters 1000 di Miami.

Durante la partita ci sono stati diversi momenti di tensione tra i due tennisti.

Nel terzo set il russo dopo la stretta di mano si è scatenato urlando contro il tennista greco e quasi andando allo scontro frontale: “Tu pensi di essere un bravo ragazzo. Guardami, guardami. Ha iniziato lui dicendomi caz**** russe, pensi che questo sia normale? Lui è un bambino piccolo che non sa come comportarsi” – ha detto poi Medvedev al giudice di sedia.

Not a good end after the match #medvedev #tsititsipas #MiamiOpen pic.twitter.com/sdfLkiHyzE

— Barbara Grassi (@bargrassi) 22 marzo 2018