Sachia Vickery delusa per la wild card negata nella sua città natale

Sachia Vickery, nata alla periferia di Miami, sta vivendo il miglior momento della sua carriera.

La giovane americana ha sconfitto Eugenie Bouchard e Garbiñe Muguruza ad Indian Wells la scorsa settimana, ma anche questo non le ha fatto guadagnare una wild card per il main draw del torneo della sua città natale.

Sui social network, Vickery non ha risparmiato le critiche. “Non mi lamento degli inviti, perché non ho mai avuto nessun invito nella mia vita, ma sono triste per non essere stata presa in considerazione dal torneo di Miami. Sono nata e cresciuta vicino al sito del torneo e sono molto delusa”.

Vickery è stata sconfitta questa notte nel primo turno delle qualificazioni contro l’ex top 10 Roberta Vinci.