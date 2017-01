Le Comiche WTA: il teatrino Vickery-Mertens è servito

Mamma mia che vergogna! Siamo in quel di Hobart, il match di secondo turno fra l’americana Sachia Vickery e la belga Elise Mertens, quando l’appuntamento con le qualificazioni Slam di Melbourne esercita un richiamo estremamente forte e la voglia di tentare la sorte per un main draw Major è una tentazione irrinunciabile.

È un gioco al massacro che ha già fatto il giro del mondo nel suo ridicolo divenire: la Mertens e la Vickery hanno voglia di forfait per scappare a Melbourne, giusto in tempo per giocare le quali Slam australiane, e quindi fanno a gara col fisioterapista da chiamare per alzare bandiera bianca e potersi ritirare. Le due chiamano il malcapitato professionista in contemporanea ma la più lesta è l’americana che riesce a bruciare sul tempo la belga e ritirarsi. La Mertens resta con un pugno di mosche in mano e paradossalmente con l’accesso ai quarti di finale comunque di un torneo del circuito principale.

Ridicolo che nessuna delle due sia stata sanzionata ma qui entrano in gioco due organismi differenti e che sovente durante un anno vanno necessariamente a scontrarsi: basta pensare che i tornei di un intero anno tennistico vengono organizzati da ATP e WTA mentre quelli del Grande Slam sono “tutelati” dall’ITF. Impossibile che non si arrivi a situazioni scomode e a momenti di incredibile…imbarazzo.

Qualcuno dovrebbe comunque intervenire e non parlo di semplici multe: troppi sono i ritiri a tabellone completato, troppi sono i ritiri sospetti, troppe sono le situazioni ridicole che le giocatrici e i giocatori ci propinano senza ricevere alcuna sanzione esemplare.

Guadagni interessanti, punti preziosi portano spesso i tennisti poco oltre la 100esima posizione del ranking a iscriversi ai tornei precedenti un appuntamento Slam: possiamo dargli torto per non voler perdere un’occasione per certi versi d’oro? O il libero arbitrio dei tennisti e delle tenniste troppo di parte dovrebbe lasciare spazio a una regolamentazione chiara e senza alcun fraintendimento?

Quanto disappunto per i malanni che giungono poco prima di scendere in campo e a sorteggio avvenuto. Quanto dispiacere per assistere ad appuntamenti falsati e dai valori pesantemente condizionati in campo. Quanto fastidio per un immobilismo dirigenziale che fa male e che implicitamente favorisce l’incedere di tali comportamenti. Urgono cambiamenti, certi teatrini non fanno di certo bene a uno sport nobile come il tennis.

Alessandro Orecchio