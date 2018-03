Il nuovo contratto di Serena Williams

Serena Williams è ritornata ufficialmente alle competizioni questa notte ad Indian Wells dopo un’assenza in singolare di quasi 14 mesi.

Serena, che ha sconfitto all’esordio Zarina Diyas, ha avuto un motivo in più per festeggiare.

La più giovane delle sorelle Williams ha firmato infatti un contratto con il prestigioso marchio di orologi Audemars Piguet.