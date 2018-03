Da Francavilla al Mare: Comincia il conto alla rovescia! Dal 21 al 29 aprile la seconda edizione degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo

La cittadina di Francavilla al Mare si riconferma tappa del circuito internazionale ATP Challenger Tour con la GoldBet Tennis Cup, preparandosi ad accogliere giocatori top 100 della classifica mondiale, giovani promesse, personalità del mondo dello sport e, si spera, gli stessi 15mila spettatori che ad aprile 2017 hanno affollato le tribune del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club.

Lo sguardo alla passata edizione ci racconta della presenza di icone del tennis italiano come Corrado Barazzutti (Capitano di Coppa Davis) e Filippo Volandri (ex n.25 del mondo, coach e presentatore Sky), insieme ad autentici campioni del circuito internazionale come Alexander Bublik (promessa Next Gen ATP attuale n.143 del ranking mondiale), Stefanos Tsitsipas (altro astro nascente e Next Gen ATP attuale n.71), Gastao Elias (giocatore best ranking n.57), Ruben Ramirez Hidalgo (best ranking n.50), Simone Bolelli (campione italiano ex n.36), Alessandro Giannessi (best ranking n.84) e Marco Cecchinato (best ranking n.82). Passato alla storia il derby azzurro di primo turno tra l’ex numero 36 del mondo Simone Bolelli e l’astro nascente Matteo Donati che ha fatto rinominare il torneo di Francavilla al Mare, per vivacità ed entusiasmo, il “Foro Italico dell’Adriatico”.

Novità assoluta di quest’anno è il nuovo Tennis Village, un’area commerciale dedicata alla valorizzazione delle eccellenze regionali e non solo che verrà costruita all’ingresso del club. Oltre a godere dello spettacolo unico del grande tennis, gli spettatori potranno passeggiare fra le casette in legno del villaggio e concedersi a qualche acquisto a prezzo convenzionato, fra articoli sportivi e prodotti eno-gastronomici.