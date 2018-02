Thomas Fabbiano esce al primo turno dell’Atp 500 di Dubai. Vince Krajinovic in rimonta

Esce sconfitto Thomas Fabbiano al primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (Cemento, $2.623.485).



Il tennista azzurro è stato superato dal serbo Filip Krajinovic, 26 anni, Nr. 34 del mondo, con il punteggio di 6-0 2-6 2-6 in un’ora e 57 minuti di gioco.

Risultato giusto. L’avversario è stato superiore all’azzurro, partendo col piede sbagliato ma macinando tennis con il passare dei minuti. Thomas ha cercato di mettere in mostra il suo tennis ma, specialmente nell’ultimo set, la differenza di valori in campo si è notata.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parziale a senso unico. Il serbo dura un gioco poi è dominio azzurro.

Krajinovic, infatti, si rende pericoloso nel primo game con un’insidiosa palla break, ben rintuzzata da Thomas, poi subisce il tennis dell’italiano.

Fabbiano brekka a 30 sia nel secondo che nel quarto game e indirizza da subito il set.

Non ha infatti alcuna difficoltà a chiudere la pratica poco dopo. Nel sesto gioco, infatti, conquista un altro break ai vantaggi.

Al primo set point utile è 6-0 per Fabbiano in 24 minuti di gioco.

Secondo set: i primi games sono combattutissimi e vedono il serbo uscirne meglio.

Krajinovic trova finalmente il bandolo della matassa e rientra prepotentemente in partita grazie a un break nel primo gioco.

Tra il terzo e il quarto gioco si assiste a uno scambio di cortesie, con entrambi i tennisti che devono ricorrere agli straordinari per annullare due palle break avversarie.

Dopo 28 minuti di gioco è 3-1 per il serbo.

Si assiste ormai a tutt’altro match e i ruoli in campo sembra sia siano invertiti: Krajinovic spinge forte e acquista sicurezza al servizio, Fabbiano inizia a sbagliare qualcosina di troppo e patisce negli scambi da fondo. Conseguenza è il break al quinto gioco del serbo che indirizza definitivamente il set.

La fine del parziale è ormai scontata ma Fabbiano vende comunque cara la pelle.

Krajinovic deve ricorrere agli straordinari per chiudere il set: al quinto set point è 6-2 per il serbo in 49 minuti di gioco.

Terzo set: il match sembra sfuggire dalle mani all’azzurro e Thomas inizia a innervosirsi.

Ad approfittarne è il serbo, tornato agli standard di gioco degli ultimi mesi e sempre più insidioso.

Dapprima Fabbiano si salva, annullando subito una palla break ma al terzo gioco deve arrendersi. E’ break a 15 per Krajinovic.

Thomas cerca di reagire ma non riesce più a rendersi pericoloso, deve anzi rintuzzare gli attacchi di uno scatenato avversario.

Il serbo è un lontano parente di quello visto nel primo set, ha un servizio che produce punti, gli escono colpi con naturalezza dalla racchetta e conduce le danze.

La parola fine arriva nel settimo gioco, con il secondo break del parziale a favore di Krajinovic.

Al servizio per chiudere il match, Krajinovic non trema. Al secondo match point a disposizione è 6-2 per il serbo in 43 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Dubai Filip Krajinovic [7] Filip Krajinovic [7] 0 6 6 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 6 2 2 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 F. Krajinovic 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-5 → 0-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Krajinovic – T. Fabbiano

01:55:46

8 Aces 1

2 Double Faults 3

68% 1st Serve % 73%

38/56 (68%) 1st Serve Points Won 36/60 (60%)

9/26 (35%) 2nd Serve Points Won 9/22 (41%)

3/6 (50%) Break Points Saved 8/12 (67%)

11 Service Games Played 11

24/60 (40%) 1st Return Points Won 18/56 (32%)

13/22 (59%) 2nd Return Points Won 17/26 (65%)

4/12 (33%) Break Points Won 3/6 (50%)

11 Return Games Played 11

47/82 (57%) Total Service Points Won 45/82 (55%)

37/82 (45%) Total Return Points Won 35/82 (43%)

84/164 (51%) Total Points Won 80/164 (49%)

34 Ranking 78

26 Age 28

Sombor, Serbia Birthplace Grottaglie, Italy

Monte Carlo, Monaco Residence San Giorgio Jonico, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’8″ (172 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 152 lbs (69 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2005

3/3 Year to Date Win/Loss 1/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,431,184 Career Prize Money $1,105,983

Davide Sala