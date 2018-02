Italiane nel Circuito ITF: I risultati del 26 Febbraio 2018. I risultati di oggi

Sharm El Sheikh – $15,000 – Hard – TDQ

Beatrice Stagno vs. Karolina Kubanova [16] 2-6 0-6

Solarino – $15,000 – Carpet – 1° Turno

Benedetta Ivaldi vs. Quinn Gleason [4] ore 10:00



ITF Solarino B. Ivaldi B. Ivaldi 0 0 Q. Gleason [4] • Q. Gleason [4] 0 5 Vincitore: Q. Gleason per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Q. Gleason 0-5 B. Ivaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Q. Gleason 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 B. Ivaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Q. Gleason 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Ivaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Sviatlana Pirazhenka [5] vs. Dalila Spiteri Non prima delle ore 10:00



ITF Solarino S. Pirazhenka [5] S. Pirazhenka [5] 6 5 6 D. Spiteri D. Spiteri 2 7 2 Vincitore: S. Pirazhenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Pirazhenka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Spiteri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Pirazhenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Spiteri 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Pirazhenka 15-15 15-30 30-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Pirazhenka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Pirazhenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Spiteri 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Pirazhenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Pirazhenka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Pirazhenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 D. Spiteri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Pirazhenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Spiteri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Pirazhenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Spiteri 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Pirazhenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Spiteri 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 S. Pirazhenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Spiteri 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 S. Pirazhenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Spiteri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Pirazhenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Spiteri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Hammamet – $15,000 – Terra – TDQ

Francesca Sella [3] vs. Andreea Prisacariu 1-6 6-4 6-2

Federica Prati [4] vs. Aurore Felsenhart 6-1 6-2

Teodora Stinga [6] vs. Clarissa Gai 6-3 6-7(6) 6-3