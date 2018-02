Da Bergamo: Berrettini parte con il piede giusto

Inizia bene l’avventura di Matteo Berrettini al Trofeo Perrel-Faip. Accreditato della prima testa di serie, il romano ha lasciato appena quattro giochi a Matteo Viola.

Un rapido 6-3 6-1, maturato in appena 65 minuti, ha sigillato la giornata di mercoledì. Berrettini è subito partito bene, con un break già al primo game. Viola ha avuto una chance sul 3-2, ma il romano ha gestito ottimamente la situazione. Nel secondo, un doppio fallo di Viola lo portava subito sullo 0-2. A quel punto il match si metteva in discesa per Berrettini, per quanto il veneto abbia avuto una chance di tornare in partita sul 3-1. Persa quella, si è demoralizzato e ha lasciato strada al suo avversario. Nel match serale di giovedì (non prima delle 20, per evitare il più possibile la concomitanza con l’attesissima Atalanta-Borussia Dortmund di Europa League), Berrettini se la vedrà con il francese Constant Lestienne, davvero in gran forma. Non solo ha battuto il rampante Nicola Kuhn, ma è reduce dalla finale al Challenger di Cherbourg. Tra i due c’è un precedente: lo scorso aprile, a Francavilla, si impose Berrettini con un doppio 6-3. Ma allora si giocava sulla terra battuta.