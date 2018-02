ATP Rotterdam: Andreas Seppi supera Joao Sousa in tre set

Bella vittoria per Andreas Seppi all’esordio nel tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam. Il tennista azzurro, ripescato come lucky loser dopo aver perso da Martin Klizan al turno decisivo delle qualificazioni, si è imposto in tre set, col punteggio di 6-4 1-6 6-2, sul portoghese Joao Sousa, n.68 del ranking mondiale.

L’altoatesino affronterà Alexander Zverev al secondo turno. Sarà il secondo confronto diretto fra l’italiano ed il tedesco, con quest’ultimo che si è aggiudicato l’unico precedente con un risultato piuttosto netto (Masters 1000 di Monte-Carlo 2017, 6-1 6-2 per il classe ‘97).

Vittoria n.329 in carriera nel circuito ATP per il giocatore azzurro, che da lunedì sarà almeno al 71° posto in classifica. Un successo importante per Seppi, che non batteva un Top-70 dal match vinto al Challenger di Canberra contro Garcia-Lopez.

PRIMO SET

Parte subito molto bene Andreas Seppi, che già nel terzo gioco si porta avanti di un break grazie al piccolo passaggio a vuoto col servizio da parte di Sousa. Sul 2-1, l’azzurro riesce a confermare il vantaggio ma con qualche difficoltà: sul 15-15, infatti, Seppi commette ben due doppi falli consecutivi riuscendo poi a cancellare entrambe le chance del controbreak al tennista di Guimaraes.

Nel nono gioco, Seppi ha un set point ma non riesce a sfruttarlo; passano pochi istanti ed è proprio il nativo di Caldaro a presentarsi in battuta per chiudere la prima frazione: nessun problema per lui, che alla terza palla set manda in archivio il parziale, 6-4.

SECONDO SET

Inizio di secondo set non indimenticabile da parte di Seppi, che perde subito la battuta nel secondo game. Nel quinto gioco, con il portoghese avanti per 3-1, l’italiano riesce a procurarsi un’opportunità del controbreak ma se la vede annullare da Sousa, bravo poi a tenere il servizio ai vantaggi. Nonostante un leggero nervosismo, il n.68 della classifica mondiale riesce addirittura ad ottenere il doppio break di vantaggio, con Seppi che si è fatto rimontare da 40-0.

Nel settimo gioco, pura formalità per Joao Sousa, che da 30-30 piazza due aces consecutivi e prolunga il match al set decisivo: 6-1.

TERZO SET

Nel terzo set diminuiscono gli errori di Andreas Seppi, che allo stesso tempo ritrova quel servizio che lo aveva aiutato in maniera evidente nel parziale d’apertura, salvo poi tradirlo nel secondo.

Il primo game non è dei migliori per l’azzurro, che comunque gioca d’astuzia ed intelligenza riuscendo a tenere ai vantaggi; il primo allungo arriva nel gioco successivo, con Joao Sousa che sbaglia un dritto anomalo, apparentemente comodo, in uscita dal servizio e concede il break.

Il portoghese resta agganciato al punteggio tanto da procurarsi ben due opportunità di controbreak nel settimo game: sulla prima è bravo Seppi a colpire col dritto in campo aperto, sulla seconda tanto rammarico per Sousa che ha spedito in rete un colpo non impossibile.

Nell’ottavo game, Seppi si spinge fino ai vantaggi, non sfrutta due match point ma riesce a chiudere alla terza chance, complice un doppio fallo di Joao Sousa che dunque abbandona il torneo nel peggior modo possibile.

La partita punto per punto



ATP Rotterdam Andreas Seppi [4] Andreas Seppi [4] 3 6 Martin Klizan Martin Klizan 6 7 Vincitore: M. KLIZAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Klizan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

12 Aces 43 Double Faults 263% 1st Serve % 58%40/55 (73%) 1st Serve Points Won 37/49 (76%)14/32 (44%) 2nd Serve Points Won 15/35 (43%)4/7 (57%) Break Points Saved 4/6 (67%)13 Service Games Played 1212/49 (24%) 1st Return Points Won 15/55 (27%)20/35 (57%) 2nd Return Points Won 18/32 (56%)2/6 (33%) Break Points Won 3/7 (43%)12 Return Games Played 1354/87 (62%) Total Service Points Won 52/84 (62%)32/84 (38%) Total Return Points Won 33/87 (38%)86/171 (50%) Total Points Won 85/171 (50%)

Lorenzo Carini