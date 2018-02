ATP Buenos Aires: I risultati del Primo Turno di Quali. Marco Cecchinato al turno finale. Male Giannessi

Debutto positivo per Marco Cecchinato nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Il 25enne di Palermo, numero 99 del ranking mondiale e seconda testa di serie delle “quali”, al primo turno ha superato per 63 64 l’argentino Guido Andreozzi, numero 211 Atp: Cecchinato domenica si giocherà un posto nel tabellone principale con il vincente del match fra il portoghese Joao Domingues, numero 193 Atp, e il Next Gen norvegese Casper Ruud, 122 della classifica mondiale-

Male Alessandro Giannessi, numero 159 della classifica mondiale e ottava testa di serie delle “quali”, battuto wild card locale Hernan Casanova, numero 315 del ranking Atp in due set.

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $568.190 – 1° Turno Quali

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Guilherme Clezar vs [7] Renzo Olivo



2. [1] Tennys Sandgren vs Facundo Bagnis



3. [2] Marco Cecchinato vs Guido Andreozzi



4. [4] Thomaz Bellucci vs [WC] Juan Ignacio Galarza



Estadio 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Joao Souza vs [5] Gastao Elias



2. [3] Rogerio Dutra Silva vs [Alt] Andrea Collarini



3. [WC] Hernan Casanova vs [8] Alessandro Giannessi



4. Joao Domingues vs [6] Casper Ruud



ATP Buenos Aires 250 | Terra | $568.190

