La Romania come sponsor di Simona Halep. La proposta di un ex ministro romeno

Un cosa sicuramente insolita è uscita dall’account Facebook di Vasile Dîncu, ex ministro romeno, che ha chiesto all’intera popolazione tennista rumena di contribuire con 1 euro per finanziare Simona Halep, che non ha ancora alcun sponsor, dopo che lo scorso anno non ha rinnovato la sponsorizzazione con Adidas.

L’ex ministro parla dell’ingiustizia subita da Simona che non ha potuto prolungare il legame con il famoso marchio sportivo perchè non vantaggioso economicamente per lei: “Nelle ultime settimane abbiamo notato che Simona non ha ottenuto i 2 milioni di dollari richiesti all’ Adidas. Che ingiustizia! Peccato per la nostra grande campionessa!”.

“Potremmo raccogliere, nei prossimi giorni, qualche milione di euro per la nostra grande giocatrice e così la Romania avrebbe un ottimo ritorno d’immagine. Se i tre milioni di spettatori rumeni che seguono le partite si Simona contribuissero con € 1, potremmo scrivere sulla maglietta di Simona tutto ciò che vorremmo”.

La popolazione tennistica della Romania seguirà la richiesta di Vasile Dîncu?