ATP Sofia: Salvatore Caruso esce di scena al primo turno. Baghdatis vince in due set (Video)

Salvatore Caruso fuori all’esordio nel torneo ATP 250 di Sofia.

Il 25enne siciliano di Avola, numero 185 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser (dopo il forfait del kazako Mikhail Kukushkin), ha ceduto per 76(4) 63, dal cipriota Marcos Baghdatis, numero 123 Atp.

Da segnalare che nel primo parziale Caruso non ha sfruttato un break di vantaggio (era avanti per 3-1), prima di perdere la frazione al tiebreak.

ATP Sofia 250 | Indoor | e501.345

ATP Sofia Marcos Baghdatis Marcos Baghdatis 7 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 3 Vincitore: M. BAGHDATIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Baghdatis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Caruso 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Caruso 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Baghdatis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Caruso 15-0 30-0 ace 6-5 → 6-6 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 S. Caruso 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Baghdatis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-3 → 3-3 M. Baghdatis 15-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 1-2 → 1-3 M. Baghdatis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Baghdatis 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

11 Aces 51 Double Faults 551% 1st Serve % 43%32/40 (80%) 1st Serve Points Won 23/32 (72%)20/39 (51%) 2nd Serve Points Won 23/42 (55%)5/6 (83%) Break Points Saved 5/8 (63%)10 Service Games Played 119/32 (28%) 1st Return Points Won 8/40 (20%)19/42 (45%) 2nd Return Points Won 19/39 (49%)3/8 (38%) Break Points Won 1/6 (17%)11 Return Games Played 1052/79 (66%) Total Service Points Won 46/74 (62%)28/74 (38%) Total Return Points Won 27/79 (34%)80/153 (52%) Total Points Won 73/153 (48%)

Baghdatis – Caruso

123. Singles ranking 185.

17. 6. 1985 Birthdate 15. 12. 1992

right Plays right

Born: 29. 6. 1988Current/Highest rank – singles: 25. / 25.Current/Highest rank – doubles: 285. / 73.Sex: manPlays: left