Winter Cup: qualificate under 16 e under 14 maschile. Matteo Arnaldi finalista in Tunisia

Non possiamo non iniziare la nostra rubrica settimanale dedicata al tennis giovanile celebrando la convocazione in Fed Cup della Junior Elisabetta Cocciaretto, classe 2001, tra le più giovani della storia italiana a vestire la maglia della prima squadra nazionale.

E’ stata anche la settimana della prima fase a gironi della Winter Cup, competizione europea a squadre che ha disputati i gironi di qualificazione alla fase finale che si terrà dal 16 al 18 febbraio. Notizie in chiroscuro per i colori italiani, che hanno visto la qualificazione delle due compagini maschili e l’eliminazione delle due squadre femminili.

Nel dettaglio, l’under 16 maschile, capitanata da Stefano Pescosolido e composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Rottoli e Leonardo Malgaroli ha raggiunto la fase finale eliminando prima la Croazia per 3-0 con le vittorie di Musetti e Malgaroli e del doppio Malgaroli-Rottoli e poi la Gran Bretagna per 2-1 con le vittorie di Musetti e Rottoli nei singolari e la sconfitta del doppio a risultato acquisito. Nella finale, l’Italia si è anche tolta la soddisfazione di chiudere in testa il proprio girone superando l’Olanda per 2-1 grazie alle vittorie di Rottoli e Malgaroli nei singolari e perdendo l’ininfluente doppio.

Si è qualificata anche l’under 14 maschile, capitanata da Massimo Valeri e composta da Niccolò Ciavarella, Daniele Minighini e Peter Buldorini, che ha superato al primo turno Cipro per 3-0 con le vittorie di Minighini e Ciavarella e del doppio Buldorini-Minighini e al turno decisivo il Portogallo per 2-1 con la sconfitta iniziale di Minighini, riscattata delle vittorie di Ciavarella e del doppio decisivo Ciavarella-Minighini. Vittoria anche nella finale contro la Svizzera, grazie ai successi di Buldorini e Ciavarella nei due singolari.

Nulla da fare invece per le ragazze, L’under 16, capitanate da Giovanni Paolisso, che non ha potuto schierare le due migliori 2002 che abbiamo in Italia, Melania Delai (che ha preferito continuare la preparazione, giocando su terra per non affaticare il piede infortunato sul duro lo scorso autunno) e Federica Sacco, infortunata ad un adduttore, con un ispessimento del tendine e un leggero edema, a Tirrenia proprio la mattina della partenza per la trasferta della Winter Cup. Convocate quindi Lisa Pigato, Matilde Mariani e Matilde Paoletti (aggiunta al gruppo all’ultimo minuto per sostituire la Sacco). Le ragazze italiane hanno superato il primo turno battendo il Belgio per 3-0 con le vittorie di Mariani e Pigato e del doppio Mariani-Paoletti, ma sono state eliminate nelle sfida decisiva dalla Spagna per 2-1 con la vittoria di Pigato e le sconfitte di Marinai e del doppio Pigato-Mariani. Vittoria nel torneo di consolazione per l’Italia che termina così al terzo posto finale del girone, dopo aver battuto il Portogallo per 2-0 con le vittorie di Paoletti e Pigato.

Eliminazione anche per le ragazze under 14, capitanate da Alfio Di Mauro. Le nostre ragazze, Virginia Ferrara, Giorgia Pedone e Giulia Martinelli, nulla hanno potuto al primo turno contro le forti lituane che le hanno superate per 2-1 con la vittoria iniziale di Martinelli che è stata poi seguita dalle sconfitte di Ferrara e del doppio Ferrara-Pedone. Nel girone di consolazione, vittoria per 3-0 contro la Slovenia con le vittorie di Martinelli e Pedone nei singolari e del doppio Ferrara-Martinelli. Nell’ultima partita, valida per il quinto posto finale le nostre sono state sconfitte dalla Bulgaria per 2-0 e hanno chiuso quindi al sesto posto del girone.

Per resto molti italiani impegnati in Europa e in Africa in diversi tornei ITF Junior under 18. Il risultato migliore lo ha ottenuto Matteo Arnaldi (2001), bravissimo ad arrivare in finale nel torneo di grado 2 in Tunisia arrendendosi in finale solo al belga Bovy con il punteggio di 7-5 6-2. Nello stesso torneo secondo turno per Simone Cacciapuoti (2000) e Giuseppe La Vela (2000) e primo turno per Fabrizio Andaloro (2001) e Riccardo Perin (2000) mentre non hanno superato le qualificazioni Pietro Marchinetti (2000) e Matteo Contarino (2000).

Nel femminile dello stesso torneo, secondo turno per Enola Chiesa (2000), Martina Biagianti (2001) e Alice Amendola (2001) e primo turno per Melania Delai (2002) e Nuria Brancaccio (2000).

In Svizzera, in un torneo G4, quarti di finale per Giacomo Dambrosi (2001), primo turno per tutti gli altri ragazzi impegnati, Leonardo Chiari (2000), Lorenzo Lorusso (2000), Mattia Bellucci (2001), Daniel Bagnolini (2003) e Andrea Fiorentini (2001). Bellucci e Dambrosi hanno raggiunto la finale in doppio.

Nel femminile dello stesso torneo, vittoria nel doppio per la coppia italiana formata da Dessolis e Tiglea. La stessa Cristina Tiglea (2001) ha raggiunto i quarti di finale in singolare. Secondo turno per Barbara Dessolis (2001), primo turno per Carola Cavelli (2001), Rubina Marta De Ponti (2002), Linda Alessi (2001), Linda Cagnazzo (2001) e Chiara Girelli (2002).

Molti italiani anche in Kenya in un torneo G4. Nel maschile il migliore è stato Luca Castagnola (2002) che ha raggiunto i quarti di finale. Terzo turno per Enrico Wood (2002) e Samuel Vincent Ruggeri (2002), secondo turno per Marcello Serafini (2002) e primo turno per Carlos Carvalho (2003).

Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Eleonora Alvisi (2003), secondo turno per Beatrice Ricci (2003) e Alessandra Simone (2003) e primo turno per Asia Serafini (2003). Alvisi e Serafini hanno anche raggiunto la finale in doppio.

Infine in Egitto in un torneo G5 vittoria in doppio della coppia italiana formata da Andrea Cugini e Alessio Tramontin, che ha superato in finale gli altri italiani Andrea De Berchi e Alessandro Parigi. Meno gloria nel singolare con al massimo il terzo turno di Andra Cugini (2001) e Guido Perego (2003), secondo turno per Alessio Tramontin (2003) e Pietro Perego (2001) e Alessandro Parigi (2001). Nel femminile secondo turno per Giulia Paterno (2003), primo turno per Carlotta Mencaglia (2003) e Anita Pedulla (2002).

Paolo Angella