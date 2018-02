Challenger Budapest: Il Tabellone Principale. Presenza di Andrea Arnaboldi

Challenger Budapest: Il Tabellone Principale. Presenza di Andre Arnaboldi.

Challenger Budapest| Indoor | e64.000

(1) Fucsovics, Marton vs Balazs, Attila

Novak, Dennis vs Hurkacz, Hubert

Ivashka, Ilya vs Qualifier

Krstin, Pedja vs (7) Galovic, Viktor

(3) Halys, Quentin vs (WC) Valkusz, Mate

Arnaboldi, Andrea vs (Alt) Kuhn, Nicola

De Greef, Arthur vs Qualifier

(WC) Piros, Zsombor vs (6) Zopp, Jurgen

(8) Milojevic, Nikola vs Safranek, Vaclav

(WC) Borsos, Gabor vs Qualifier

Setkic, Aldin vs Kolar, Zdenek

(WC) Nagy, Peter vs (4) Ymer, Elias

(5) Auger-Aliassime, Felix vs Rola, Blaz

Majchrzak, Kamil vs Qualifier

Gabashvili, Teymuraz vs Pavlasek, Adam

Ignatik, Uladzimir vs (2) Pospisil, Vasek