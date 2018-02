Novak Djokovic conferma un piccolo intervento al gomito destro. Nessun data per il rientro in campo ma è ottimista

Novak Djokovic, ex numero uno del mondo, continua a lottare con i problemi al gomito destro.

Dopo sei mesi di assenza dalle competizioni nel 2017, il trentenne serbo è tornato quest’anno, ma i dolori sono continuati.

Djokovic ha confermato di aver subito un piccolo intervento chirurgico in Svizzera, come riportato venerdì, ma ha ancora fiducia nel suo pieno recupero.

“Non è stato facile per me scegliere questo percorso. Dopo sei mesi, quando sono tornato in campo, provavo ancora dolore.

Dovevo provare agli Australian Open, la competizione mi mancava troppo, fa parte del mio sangue. Speravo di recuperare a pieno dopo la pausa, ma ho sentito ancora dolore.

Ho accettato di fare un piccolo intervento chirurgico e credo di essere sulla buona strada. Sono molto ottimista ed entusiasta per il recupero”, ha detto il 30enne serbo.

“Ho sempre cercato i metodi più naturali per guarire, mi sono sempre preso cura del mio corpo, che mi ha ripagato con alcuni anni incredibili nel circuito. Sono super positivo ed entusiasta di attraversare il periodo del recupero in modo da poter tornare nel posto che amo maggiormente: il campo. Vi terrò aggiornati e grazie per sostenermi” – ha concluso l’ex n.1 del mondo.