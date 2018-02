Coppa Davis 2018, Australia-Germania 1-1: Kyrgios risponde a Zverev (Video)

Termina in parità (1-1) la prima giornata della sfida di Coppa Davis 2018 tra Australia e Germania, in corso di svolgimento alla Pat Rafter Arena di Brisbane sul cemento outdoor.

Questo, con tutto il rispetto per le altre sfide, sembra essere il “tie” più interessante, come testimoniano le presenze di Nick Kyrgios e Alex De Minaur da una parte e quella di Alexander Zverev dall’altra.

Domani sarà la giornata del doppio: per l’Australia dovrebbero scendere in campo John Peers e Matthew Ebden, per la Germania Tim Puetz e Peter Gojowczyk ma non è escluso che Kohlmann possa chiedere un ulteriore sforzo ad Alexander Zverev o, più probabilmente, a Jan-Lennard Struff.

Alex De Minaur (AUS) vs Alexander Zverev (GER) 5-7 6-4 6-4 3-6 6-7(4)

Ad aprire le danze è stato il match tra il giovanissimo australiano classe 1999, finalista ad inizio anno nel torneo ATP 250 di Sydney, ed il tedesco.

Una partita combattutissima, durata ben tre ore e 54 minuti per la gioia del pubblico presente: a spuntarla è stato il più esperto, vale a dire il tennista teutonico, che è riuscito a rimontare un set di svantaggio (De Minaur si è trovato avanti per 2-1) ed ha chiuso al tiebreak del quinto set per sette punti a quattro.

Nick Kyrgios (AUS) vs Jan-Lennard Struff (GER) 6-4 6-4 6-4

E’ Nick Kyrgios a portare il primo punto all’Australia. Il giocatore di Canberra non si è dovuto sforzare più di tanto per superare un fallosissimo Struff (quasi 60 errori fra gratuiti e non forzati) con un triplice 6-4.

L’australiano non ha brillato, ma è riuscito a tenere un’altra percentuale di prime di servizio in campo (86%) e proprio con questo fondamentale ha ottenuto un quinto dei punti totali vinti.

Lorenzo Carini