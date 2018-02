Bernard Tomic durissimo verso Lleyton Hewitt e la Federazione aussie

Bernard Tomic continua a causare polemiche giorno dopo giorno. Fuori dalla giungla, dove è stato in un reality per quattro giorni, l’australiano non ha gradito le critiche dell’ex numero uno del mondo Lleyton Hewitt e ha risposto per le rime.

“Non mi interessa cosa dice Lleyton Hewitt. Non mi ha mai battuto in carriera”, ha detto, riferendosi al suo trionfo nel loro unico incontro allo US Open 2015.

“Sono sempre stato chiamato in Coppa Davis per l’eccellente record che ho nella competizione. Pensano che saranno in grado di vincere senza di me, ma so che non accadrà “, ha detto.

Diverse volte interrotto dall’intervistatore, Karl Stefanovic, che ha chiesto più rispetto per Hewitt, Tomic ha insistito e ha sparato in ogni direzione: “La Federazione australiana può confrontarsi con la FIFA in termini di corruzione. Spero che tutto si possa risolvere presto e parlarne apertamente!”

Hewitt aveva dichiarato: “Non ha senso quello che fa. Deve decidere se vuoi giocare a tennis o no. Giocare nelle qualificazioni e non impegnarsi nello sport non ti porta da nessuna parte. Sta sprecando il suo tempo.

Non vedo questi reality ma alcuni dei miei amici dicono che fanno ridere. Bernard deve dimenticare queste cose e tornare a competere sul serio, se è quello che vuole”.