Rafael Nadal conferma che ci sarà ad Acapulco e parla del suo motto

Rafael Nadal, numero uno al mondo, è andato ieri ad un evento del suo sponsor, Banc Sabadell, dove ha parlato del suo problema durante l’Australian Open, evento in cui è stato costretto a rinunciare nei quarti di finale, contro Marin Cilic, per un infortunio muscolare.

“Le cose stavano andando molto bene a Melbourne fino a quando non è apparso quel problema fisico. È stato molto limitante e mi ha dimostrato ancora una volta che in qualsiasi torneo, come per esempio l’Australian Open, può succedere di tutto. Fortunatamente, l’infortunio non è molto serio e potrò tornare presto a gareggiare “, ha detto il 31enne maiorchino, che ha anche rivelato la sua intenzione di giocare nell’Acapulco ATP 500 in programma nell’ultima settimana di febbraio.

Nadal ha anche ricordato quello che è stato il suo motto negli ultimi anni: “Potrai perdere la fiducia in tutti i tuoi colpi, ma se non c’è lavoro, non lo riacquisterai mai. Solo con il duro lavoro potrai ritrovare la fiducia: non ci sono miracoli … “.