Marin Cilic parla della Coppa Davis: “Per me è sempre un grande onore e un piacere rappresentare il mio Paese”

Dopo la sconfitta nella finale dell’Australian Open, Marin Cilic è già in preparazione per la Coppa Davis, che si giocherà questo fine settimana.

Marin che guiderà la Croazia in casa contro il Canada di Denis Shapovalov, ha parlato del piacere che prova quando gioca in Coppa Davis.

“Ho il privilegio di essere il leader di questa squadra e spero di poter fare grandi cose per la mia nazione. Mi piace l’ambiente di Davis Cup e mi piace passare il tempo con il team di Davis. Per me è sempre un grande onore e un piacere rappresentare il mio Paese “, ha commentato l’attuale numero 3 della classifica ATP.