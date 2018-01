Da Melbourne: Parlano Caroline Wozniacki e Simona Halep. La Wozniacki “Grazie a mio padre. La mia voce sta tremando, voglio solo piangere” (Con i video della partita e della premiazione)

Caroline Wozniacki, campionessa dell’Australian Open e nuova numero uno del mondo, ha parlato di quanto sia speciale vincere finalmente un major, sette anni e mezzo dopo aver raggiunto per la prima volta il vertice della gerarchia WTA.

Per la 27enne danese c’è una cosa che la rende più felice di qualunque altra: “Una delle cose che mi entusiasma di più è che nessuno potrà più dirmi che ero un numero uno al mondo ma non avevo mai vinto un torneo del Grand Slam “, ha confessato la danese, visibilmente felice.

Durante il discorso, la Wozniacki ha confessato quanto sia speciale questo giorno: “È un sogno che si avvera. La mia voce sta tremando, voglio solo piangere, ma voglio anche ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile. I raccattapalle, i giudici di linea, tutti i volontari. “

Caroline poi non ha dimenticato il padre e allenatore, Piotr: “Grazie a mio padre, che è stato con me in tutti gli alti e bassi che ho avuto nella mia carriera. E mi dispiace per Simona, mi dispiace di averti sconfitto oggi e so cosa si prova. Anch’io sono stata da quella parte”.

Non era ancora così che Simona Halep pensava di uscire di scena da questo Australian Open. In una grande battaglia con Caroline Wozniacki, la tennista romena ha perso la terza finale in una major, la prima sui campi veloci australiani.

“Non è facile parlare ora, ma prima voglio congratularmi con Caroline, che ha giocato in modo spettacolare durante tutto il torneo. Molte congratulazioni anche alla tua squadra, a tuo padre, per quello che hai fatto negli ultimi anni. E incredibile, quindi congratulazioni e buona fortuna per il futuro “, ha esordito Simona Halep.

“È stato un torneo difficile per me. Non sono partita molto bene, con un infortunio alla caviglia, ma volevo solo fare del mio meglio in ogni partita, ed è quello che ho fatto, e sono molto felice di essere stata in grado di giocare un’altra finale del Grand Slam. Certo che sono triste, non ho potuto vincere oggi, ma Caroline è stata migliore di me, ma continuerò a lottare e ho ancora molti anni davanti nella mia carriera, quindi spero di poter avere un’altra sfida come questa in futuro “.

“Voglio anche ringraziare il mio team, è un lavoro molto duro ogni giorno. Grazie per essere sempre al mio fianco e anche alla mia famiglia e alle persone che stanno guardando a casa.

Sono triste che alla terza finale non sia ancora riuscita a vincere [un Grand Slam], ma spero che la quarta finale sia quella giusta”.

La Partita



Il punto che ha deciso la partita



La premiazione



Parla Caroline



Premiazione 2